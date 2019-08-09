Журова призвала МИД разобраться с обозначением Южных Курил территорией Японии на сайте ОИ-2020

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Депутат Госдумы России олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что на сайте Олимпийских игр — 2020 четыре острова Курил обозначены как японская территория.
Журова призвала МИД разобраться с обозначением Южных Курил территорией Японии на сайте ОИ-2020
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сложно сказать, это ошибка или провокация. Уверена, что в этой ситуации нужно разбираться нашему Министерству иностранных дел и МОК. Курильские острова — территория Российской Федерации. Не думаю, что МОК нужны международные скандалы перед Олимпиадой», — цитирует Журову Sport24.

Также депутат Госдумы высказала предположение, что подобными действиями Япония вынуждает Россию бойкотировать Игры-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что на сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии.

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