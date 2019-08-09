На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые будет проходить маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у России, изображены как часть Японии. В префектуру Хоккайдо включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Япония заявляет свои права на данные острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Впоследствии Токио не принял протест.

Кроме того, японский МИД заявил, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвал его чрезвычайно прискорбным.

Медведев отметил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.