МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Как заявили в российском МИД, замглавы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории.

Комментарии японской стороны по поводу посещения этого района Сахалинской области «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», отметили там.

«Одновременно Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах.

Также японский МИД заявил, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвал его чрезвычайно прискорбным.

Медведев отметил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.