МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
  • РИА Новости

Как заявили в российском МИД, замглавы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории.

Комментарии японской стороны по поводу посещения этого района Сахалинской области «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», отметили там.

«Одновременно Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах.

Также японский МИД заявил, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвал его чрезвычайно прискорбным.

Медведев отметил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить