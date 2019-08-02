Медведев: протесты Токио из-за посещения Курил не вызывают беспокойства
- РИА Новости
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — приводит РИА Новости слова Медведева.
Премьер-министр отметил, что российские госслужащие посещают любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами.
Ранее министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.