Медведев: протесты Токио из-за посещения Курил не вызывают беспокойства

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший на остров Итуруп Большой Курильской гряды, заявил, что протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Медведев: протесты Токио из-за посещения Курил не вызывают беспокойства
  • РИА Новости

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — приводит РИА Новости слова Медведева.

Премьер-министр отметил, что российские госслужащие посещают любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами.

Ранее министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

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