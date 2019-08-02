МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

РИА Новости

«Мы были проинформированы, что второго числа премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев посетил остров Итуруп. Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям, уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», — приводит РИА Новости заявление японского МИД. Также Токио призвал Москву «предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора». Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.