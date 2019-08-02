МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
- РИА Новости
«Мы были проинформированы, что второго числа премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев посетил остров Итуруп. Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям, уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», — приводит РИА Новости заявление японского МИД.
Также Токио призвал Москву «предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора».
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.