МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
  • РИА Новости

«Мы были проинформированы, что второго числа премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев посетил остров Итуруп. Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям, уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», — приводит РИА Новости заявление японского МИД.

Также Токио призвал Москву «предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить