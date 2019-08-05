Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за учений в районе острова Кунашир.

Как сообщает РИА Новости, Суга заявил, что Япония собирает информацию о планируемых с пятого по десятое августа манёврах.

«Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — сообщил он.

Ранее японский МИД заявил, что визит российского премьер-министра на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвал его чрезвычайно прискорбным.

Медведев заявил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.