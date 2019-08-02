Посольство России отклонило представление Токио по Курилам

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Посольство России в Токио отклонило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова.
Посольство России отклонило представление Токио по Курилам
  • РИА Новости

«Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее, это было выражение недовольства», — приводит Интерфакс сообщение российской дипломатической миссии.

Ранее Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра на Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Медведев заявил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.

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