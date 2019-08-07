Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил

Правительство Японии не принимает протест России по вопросу южных Курил. Об этом заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, вручённую заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

«Что касается ноты протеста… то мы не принимаем этих протестов. Посол (Японии в России. — RT) Кодзуки в очередной раз изложил (Моргулову. — RT) позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Ёсихидэ Суга, японское правительство собирается продолжать активные переговоры с российской стороной на основе своей базовой позиции — «решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора».

Он также добавил, что переговоры нужно проводить «в тихой, спокойной обстановке».

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Как указывалось, Моргулов обратил внимание дипломата на неприемлемость «протестов» Японии в связи с действиями России на своей территории.

5 августа Япония выразила протест из-за учений на Курилах. Также МИД Японии назвал визит премьера России Дмитрия Медведева на Итуруп чрезвычайно прискорбным.