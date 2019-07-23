«Обязан соблюдать правила»: австралийский пловец получил предупреждение за бойкот церемонии награждения

Международная федерация плавания вынесла предупреждение австралийцу Маку Хортону, который занял второе место в заплыве на 400 м вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта. Атлет отказался подниматься на подиум к победителю Сунь Яну и жать ему руку. Причина заключается в том, что Хортон считает своего соперника виновным в употреблении допинга, хотя этот факт ещё не доказан. В федерации отметили, что уважают свободу слова, но спортсмены должны соблюдать регламент.

«Выразил неуважение к стране»

Скандал, начавшийся на чемпионате мира по водным видам спорта во время церемонии награждения призёров заплыва на 400 м вольным стилем, спустя сутки получил продолжение. Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийцу Маку Хортону за нежелание приветствовать победителя соревнований Сунь Яна.

«FINA уважает свободу слова, однако это право должно использоваться в правильном контексте. Как принято во всех крупных спортивных организациях, наши спортсмены и их представители осведомлены о своей обязанности соблюдать правила и не использовать организованные FINA мероприятия для демонстрации своих личных убеждений», — говорится в официальном заявлении федерации.

В настоящий момент Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассматривает дело Сунь Яна, уличённого в нарушении антидопинговых правил. В сентябре 2018 года он отказался проходить тестирование, так как у допинг-офицеров якобы не оказалось соответствующих удостоверений. Китаец забрал у них пробирку с уже взятой кровью и разбил её молотком.

Несмотря на текущее разбирательство, инициированное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), трёхкратный олимпийский чемпион был допущен к участию в первенстве планеты. В воскресном заплыве он занял первое место, опередив Хортона. Во время церемонии награждения австралиец отказался подниматься на подиум, а также демонстративно избегал контакта с победителем.

Сунь Ян был возмущён подобным поведением соперника. По его словам, тот проявил неуважение к его стране, не поднявшись на пьедестал во время исполнения государственного гимна.

«Знал, что у австралийского спортсмена есть личная неприязнь ко мне, но это его личное дело. Плохо, что он выразил неуважение к стране, которую я здесь представляю. Можно игнорировать меня, но Китай нужно уважать. Здесь присутствуют как мои поклонники, так и люди, которым я не нравлюсь, но я доволен победой в турнире», — заявил спортсмен.

Министерство иностранных дел Китая предпочло занять нейтральную позицию и не осуждать ни одного из пловцов.

«Во-первых, это не дипломатический вопрос, он не имеет отношения к внешней политике, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос нужно адресовать самому господину Сунь Яну. Во-вторых, если во время соревнований возникают такие ситуации, то они должны регулироваться в соответствии с правилами международных спортивных организаций», — приводит слова представителя ведомства Гэн Шуана РИА Новости.

Что касается австралийской стороны, в пресс-службе национальной команды также предпочли не комментировать произошедшее. Её представитель подчеркнула, что члены сборной имеют полное право высказывать свою точку зрения и сами несут ответственность за свои слова.

«Он стоял один, однако не был одинок»

Спортивное сообщество с одобрением восприняло поступок Хортона. Американка Лилли Кинг, в преддверии турнира также высказывавшая недовольство участием в нём Сунь Яна, рассказала, что в столовой, где собрались спортсмены после воскресных заплывов, австралийца приветствовали бурными овациями.

«Мы в некоторой степени ждали церемонию награждения, чтобы посмотреть, что произойдёт, и, да, это было потрясающе. Когда мы зашли в столовую, он зашёл после нас, и весь зал разразился аплодисментами. Было приятно видеть, как спортсмены объединились и поддержали его. Не думаю, что кто-то из FINA будет заступаться за спортсменов, поэтому спортсменам приходится делать это самим», — цитирует Кинг The Guardian.

Её слова подтвердил и партнёр Хортона по сборной Митч Ларкин. Он выразил уверенность в том, что большинство участников чемпионата мира солидарны с олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро.

«100% австралийских спортсменов определённо на стороне Мака. Прошлым вечером он стоял один на подиуме, однако морально он не был одинок. Я бы сказал, что 99% пловцов, находящихся здесь, поддерживают его действия. Мы все сражаемся за чистый спорт», — заявил Ларкин.

Наставник сборной Австралии по плаванию Якко Верхарн также встал на сторону своего подопечного.

«Это была его идея. Но я очень хорошо его понимаю. В прошлом он так же чётко и громко выражал свою позицию по этому вопросу. Поэтому его можно только уважать», — сказал Верхарн.

При этом противоположную позицию выразил серебряный призёр нынешних соревнований Евгений Рылов. Он подчеркнул, что не верит в виновность Сунь Яна, в связи с чем не поддерживает бойкот со стороны Хортона.

«Человеку вернётся, если он плохо поступил. Хотя не уверен, что китаец что-то употребляет. Это не доказано. Даже по стилю плавания видно — это спортсмен другого уровня. Он делает гораздо длиннее шаг, всегда всех убирает на второй половине. На Олимпиаде он проиграл, поэтому его можно победить. Скорее это вопрос какой-то обиды. Ему можно, а мне нельзя? Люди просто придумывают оправдания для себя», — заявил Рылов в интервью «Матч ТВ».

В свою очередь, чемпион мира по плаванию на короткой воде 2016 года Александр Красных отметил, что его не интересуют скандалы, связанные с 10-кратным чемпионом мира.

«Сунь Ян — хороший парень. Больше ничего не могу сказать. Поводов для скандала всегда много», — сказал россиянин.

Интересно, что противостояние между Сунь Яном и Хортоном началось далеко не на нынешнем первенстве планеты. Во время одного из тренировочных заплывов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро китаец якобы намеренно плеснул воду в лицо австралийцу. Сам спортсмен и тренер национальной команды опровергли данное обвинение, назвав произошедшее случайностью.

Ещё одним поводом для негодования уроженца Мельбурна послужили предыдущие обвинения Сунь Яна в употреблении допинга. На одной из пресс-конференций Хортон отказался приветствовать соперника, назвав его обманщиком. Тогда на него обрушился шквал критики со стороны китайских болельщиков. В местной федерации плавания потребовали от австралийца извинений, так как его действия, по их мнению, разрушают спортивные отношения между двумя странами.