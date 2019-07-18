Золотой финиш Ромашиной и три победы в водном поло: итоги седьмого дня чемпионата мира в Китае

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Эта победа стала шестой для сборной РФ на турнире в Кванджу. Ромашина улучшила свой же рекорд по числу чемпионских титулов и больше на этих соревнованиях уже не выступит. Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на групповом этапе и вышла напрямую в четвертьфинал. В прыжках в воду россияне остались без медалей, а британец Джек Ло в последней попытке отдал золото китайцу Се Сыи.

Последнее золото Ромашиной

Россиянке Светлане Ромашиной накануне покорилось невероятное достижение — она стала абсолютным лидером среди синхронисток по количеству побед на чемпионатах мира. Золото, выигранное в произвольной программе солисток, стало для неё 20-м за карьеру.

Но на этом 29-летняя спортсменка не остановилась. 18 июля она вернулась в бассейн в паре со Светланой Колесниченко, чтобы показать произвольную программу под названием «Пауки». Девушки выступали в золотых купальниках, словно предчувствуя результат своего выступления.

Россиянки одержали уверенную победу с результатом 97,5 балла — такой высокой оценки на первенстве планеты в Кванджу ещё никто не получал. Ромашина и Колесниченко принесли в копилку сборной РФ шестую золотую медаль, а сами выиграли соответственно 21-й и 16-й титулы чемпионок мира. Для Ромашиной это был последний шанс подняться на пьедестал почёта таих соревнований — после Олимпийских игр она вновь планирует взять паузу в карьере и пока не решила, будет ли после этого возвращаться в спорт.

We have been mesmerised by our Artistic Swimmers so far and they were at it again in the Duet Free where Svetlana Romashina and Svetlana Koleshnichenko of Russia produced this stunning effort. All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Artisticswimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/yk7yId6NoE — FINA (@fina1908) 18 июля 2019 г.

Тренер россиянок Татьяна Данченко рассказала, что в Токио Ромашина и Колесниченко вновь предстанут в образе пауков, так как эта программа совсем новая.

«Мы планируем эту программу оставить на Олимпийские игры. Программа новая, мы здесь впервые её показали. Переживала за чистоту исполнения. В ней по сложности самые высокие оценки — в первой линии идёт двойная поддержка, а потом три связки подряд, буквально через один вдох. Темп потом не ослабевает, да и на медленной части мы тоже пашем», — рассказала Данченко РИА Новости после победы своих подопечных.

Остальные медали распределились так же, как в финале технической программы. Вторыми стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, бронзу выиграли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук. Для Хуан Сюэчэнь это серебро стало 15-м за карьеру — столько медалей такого достоинства не выигрывала ни одна синхронистка.

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Перед финалом дуэтов прошли отборочные соревнования в комбинации. Иногда российские спортсменки не выступают в этой дисциплине, чтобы сохранить силы на другие старты, но в этот раз они выступили под «Половецкие пляски». Хотя судьи, как обычно, высоко оценили программу, они всё-таки нашли повод для придирки. Музыка оказалась слишком длинной, и с россиянок сняли один балл в качестве штрафа. Тем не менее они всё равно вышли в финал с лучшим результатом — 96,5667. Как никогда близко к сборной России подошла команда Китая — ей судьи отдали ровно 96 баллов.

Рывок в четвертьфинал

В женском турнире по водному поло завершился групповой этап. Сборная России в третьем туре встречалась с командой Венгрии и оспаривала первое место в своём квартете. Победа позволяла выйти напрямую в четвертьфинал, избежав матча 1/8 финала. При этом проигравшая команда могла продолжить борьбу за медали в нижней половине сетки плей-офф без встреч с мощной сборной США вплоть до финала.

Российские ватерполистки дали понять, что не боятся столкнуться с действующими чемпионками мира в полуфинале. Подопечные Александра Гайдукова сразу повели у венгерских спортсменок со счётом 4:0. Благодаря реализации большинства соперницы смогли сократить отставание до минимального, но затем сборная России вновь создала себе комфортный задел и не упускала его до финального свистка. Матч закончился со счётом 17:12, самой результативной в составе победительниц стала Мария Берсенева.

Теперь у российской команды будет три дня отдыха. За это время определится её следующий соперник. Им станет победитель встречи сборных Австралии и Казахстана. Тренер сборной России Андрей Белофастов уверен, что следующий матч его подопечные проведут против представительниц Зелёного континента.

«Четвертьфинал — это ключевой матч чемпионата мира. Всё сводится к этой игре. Скорее всего, предстоит играть с австралийками. Статистика встреч — три к одному в нашу пользу, в том числе недавно обыграли их в Суперфинале Мировой лиги. В непростом матче благодаря игре вратаря Анны Карнаух нам удалось добиться победы», — сказал Белофастов после матча с Венгрией.

В случае победы россиянки сыграют с США, Китаем или Грецией. За всю историю выступлений на чемпионатах мира сборная по водному поло не поднималась выше третьего места.

День ошибок

В прыжках в воду у российских спортсменов выдался крайне неудачный день. Начался он с предварительных соревнований у женщин в прыжках с трёхметрового трамплина. Ни Елене Черных, ни Ульяне Клюевой не удалось пройти в финал и выиграть хотя бы путёвки на Олимпийские игры в Токио, которые полагаются лучшим 12 спортсменкам в этой дисциплине. Черных попала в полуфинал, но заняла в нём последнее, 18-е место. Клюева выбыла из борьбы ещё в первом раунде.

#DIVING - Women 3m Spring Semifinal



Great dives in the 3m Semifinal, after 6 rounds we have 12 finalists will compete tomorrow for the medals!

(Friday 8.45 PM Local time)



Discover the full results on the FINAapp!#FINAGwangju2019pic.twitter.com/jc7DtEOkao — FINA (@fina1908) 18 июля 2019 г.

Определённые ожидания российские болельщики могли связывать с Никитой Шлейхером и Евгением Кузнецовым — они в финал прыжков с трамплина вышли накануне, показав при этом несколько отличных попыток. Но и у них выступления не задались.

Шлейхер уже после первого прыжка опустился на предпоследнее место. И хотя отставание было сравнительно небольшим, вернуться к борьбе за медали он так и не смог. 21-летнему спортсмену удался только прыжок с тремя винтами, имеющий коэффициент 3,9 — самый высокий, который заявили участники финала. За счёт него Шлейхер поднялся на девятое место.

Кузнецов держался в лидерах только после первого раунда. С каждой следующей попыткой серебряный призёр Олимпиады в Лондоне опускался всё ниже и ниже, пока не оказался на последнем, 12-м месте. Как и его напарник по сборной, Кузнецов хорошо выполнил заключительный прыжок, но этого хватило лишь для того, чтобы отыграть две позиции.

В борьбе за золото развернулась настоящая драма. На протяжении всех соревнований на первом месте держался британец Джек Ло — олимпийский чемпион в синхронных прыжках с трамплина. Он прекрасно исполнил два своих самых сложных прыжка, набрав за них больше 100 баллов, и к последнему раунду его отрыв от китайцев Се Сыи и Цао Юаня составлял около 30 и 45 баллов соответственно.

Но в заключительной попытке Ло не успел полностью раскрыться перед входом в воду и практически всем телом упал на поверхность. Этот прыжок оказался худшим за весь финал и отправил британского спортсмена на третье место. Когда Ло увидел итоговую оценку, он со злости ударил кулаком о стену. Между тем Се Сыи защитил титул чемпиона мира и принёс сборной Китая десятое золото домашнего чемпионата мира в Кванджу. Спортсмены из Поднебесной повторили свой лучший результат в истории, при этом ещё три комплекта наград остаются неразыгранными.

High drama in the last round of the Men’s 3m Springboard where Great Britain’s Jack Laugher was in control, with the gold medal in his sights…watch this clip to see what happened next. 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Divingpic.twitter.com/1FdWxHQNIO — FINA (@fina1908) 18 июля 2019 г.

Стабильное десятое место

Очередной комплект наград в плавании на открытой воде был разыгран в эстафете. В том или ином виде командные заплывы входят в программу чемпионатов мира с 2011 года. На предыдущем первенстве был утверждён их текущий формат — двое мужчин и две женщины должны преодолеть в общей сложности 5 км.

Сборная России ещё не выигрывала медалей в этой дисциплине, а в двух последних случаях замыкала первую десятку. Такой же результат был продемонстрирован и в этом году. В команду вошли в основном те пловцы, которые не выступят в заплывах на 25 км: Анастасия Басалдук, Денис Адеев, Валерия Ермакова и Кирилл Абросимов. От занявших первое место немецких пловцов они отстали на 1.20,4. Германия стала третьей страной, одержавшей две победы на чемпионате мира по водным видам спорта, после Китая и России.

The SAMSUNG Play of the Day is taken from the 5km Open Water Team Relay where a triumvirate of nations fought it out for the coveted gold medal. #FINAGwangju2019pic.twitter.com/4835WwiX1L — FINA (@fina1908) 18 июля 2019 г.

Самые длинные заплывы на открытой воде состоятся 19 и 20 июля. В соревнованиях на 25 км от России примут участие Евгений Дратцев, Кирилл Беляев, Софья Колесникова и Анастасия Басалдук, плывшая первый этап в эстафете, — у них будут самые высокие шансы выиграть для отечественной сборной первые медали на открытой воде в этом чемпионате.