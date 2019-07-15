Золото Ромашиной и Колесниченко и победный старт ватерполисток: итоги третьего дня ЧМ по водным видам спорта

Короткая ссылка
Ксения Рахновская
На чемпионате мира по водным видам спорта завершился третий соревновательный день. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ожидаемо выиграли золото в технической программе дуэтов. Для Ромашиной эта медаль высшей пробы стала 19-й в карьере, для Колесниченко — юбилейной 15-й. Женская сборная России по водному поло начала выступления с победы над Канадой. Между тем в прыжках в воду с 10-метровой вышки победа досталась китаянкам. Россиянки же не смогли подняться выше пятого места.
Золото Ромашиной и Колесниченко и победный старт ватерполисток: итоги третьего дня ЧМ по водным видам спорта
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Битва за Олимпиаду через апелляцию

Первые медали третьего соревновательного дня в корейском Кванджу были разыграны на открытой воде. Золотую медаль в заплыве на 10 км у женщин завоевала китаянка Хин Хин. Её итоговое время — 1:54:47. Серебро досталось представительнице США Хейли Андерсон, которая уступила Хин всего 0,9 секунды. Бронзовым призёром стала итальянка Ракель Бруни (+2,7 секунды).

Представительницы России Анастасия Крапивина и Мария Новикова с дистанцией не справились. Отечественные спортсменки смогли показать лишь 20-й и 21-й результаты, их отставание от лидеров составило 37,3 и 38,3 секунды.

Таким образом, спортсменки не выполнили задачу по попаданию в десятку лучших, которая позволила бы получить лицензии на Олимпиаду в Токио.

Также по теме
Золото России в синхронном плавании и три победы Китая: итоги второго дня ЧМ по водным видам спорта
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу разыграны первые медали. Российская синхронистка Светлана...

Впрочем, как выяснилось уже после заплыва, бороться за лицензию на Игры можно не только по соревновательному принципу. Так, лидер сборной Франции Орели Мюллер, финишировавшая 11-й, подала жалобу на неспортивное поведение одной из конкуренток. Орели настаивает на том, что ставшая третьей Бруни нарушала правила и мешала проведению гонки.

Апелляционный комитет Международной федерации плавания (FINA) принял заявление от французской стороны и займётся расследованием случившегося. Если прошение будет удовлетворено, результат Бруни аннулируют а Орели войдёт в топ-10 и, таким образом, получит желанную путёвку на Игры-2020.

Отметим, что в истории взаимоотношений между спортсменками уже был похожий прецедент. На Олимпиаде в Рио француженка была лишена серебряной медали в плавании на 10 км на открытой воде, за то что на финише придержала итальянку.

Золотой «юбилей» Колесниченко и 19-я медаль Ромашиной

В соревнованиях в технической программе дуэтов по синхронному плаванию традиционно не было равных россиянкам. Уверенную победу после безукоризненного выступления отпраздновали олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Россиянки с программой «Фантастический Токио» получили от судей 95,9010 балла. Вторыми стали китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь, в активе которых 94,0072 балла. Бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук, выступление которых судьи оценили в 92,5847 балла.

Стоит отметить, что для Светланы Колесниченко эта золотая медаль стала 15-й в личной копилке и второй на нынешнем мировом первенстве. Накануне 25-летняя уроженка Гатчины стала первой чемпионкой мира в артистическом плавании (отныне так на международном уровне называется синхронное плавание).

Более опытная Ромашина отпраздновала триумф уже в 19-й раз. По этому показателю 29-летняя спортсменка сравнялась с олимпийской чемпионкой Натальей Ищенко и имеет неплохие шансы догнать по числу наград американского рекордсмена Майкла Фелпса, на счету которого 25 медалей ЧМ высшей пробы по водным видам спорта. Однако, по словам россиянки, о подобных результатах она не задумывается.

«Нет, Фелпса обогнать я точно не стремлюсь. Фелпс на то и Фелпс, чтобы быть лучшим. Мне кажется, что стоит этот рекорд оставить за ним. К тому же, несмотря на то что Майкл закончил выступать, он может решить вернуться. А я пока рассчитываю на две золотые медали на этом турнире, так что будет не больше 21», — цитирует Ромашину ТАСС.

При этом следующая медаль Ромашиной, если она её завоюет, станет рекордной. Выиграв 20-е золото, она станет самой титулованной спортсменкой в истории данного вида спорта. 

Победное начало

Российские ватерполистки стартовали на турнире с уверенной победы. Подопечные Александра Гайдукова в рамках первого матча группового этапа одержали верх над соперницами из Канады со счётом 18:10. Стоит отметить тот факт, что победа над канадками, по мнению экспертов и болельщиков, практически гарантирует отечественному коллективу выход в финальную часть турнира. Ватерполистки из Страны кленового листа считались одними из фавориток в квартете, где также присутствуют сборные Венгрии и Южной Кореи.

К слову, ближайшие соперницы сборной России — кореянки — дебютировали на ЧМ с рекордного поражения. Хозяйки турнира уступили команде Венгрии со счётом 64:0. Впрочем, удивляться такому сенсационному результату по большому счёту не стоит.

Для южнокорейской команды нынешний ЧМ — первый турнир в истории. До июня текущего года женской национальной команды по водному полу в стране-хозяйке и вовсе не было. Её создали лишь в начале июня и сформировали из бывших пловчих. По признанию самих корейских спортсменок, главной целью для них является хотя бы один гол по ходу группового этапа. Однако представительницы сборной России, которые встретятся с хозяйками уже в следующей игре, исполнять чужие желания не намерены.

«Все приехали сюда с разными целями и настроем. У кого-то задача — забить хотя бы один гол, у нас — выиграть чемпионат мира. Конечно, нужно пожелать им удачи и чтобы они забили свой первый мяч, но точно не нам», — цитирует капитана сборной России Екатерину Прокофьеву РИА Новости.

Роковая ошибка

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин победа досталась юному китайскому дуэту. Золото — у дебютанток турнира 13-летней Лю Вей и её подруги по команде 15-летней Чжань Цзяци.

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина не смогли побороться за награды и олимпийскую лицензию — они замкнули пятёрку сильнейших.

Претендовать на призы отечественному дуэту помешала ошибка на четвёртом прыжке, которую двукратная чемпионка Европы Тимошинина допустила как в предварительном, так и в финальном раунде. Однако, по признанию самой спортсменки, она всё ещё намерена чисто исполнить его по ходу турнира.

«Для меня этот прыжок самый сложный, я очень много над ним работаю, и обидно, что всё равно не получается. Послезавтра предстоит делать его в индивидуальных соревнованиях, буду стараться», — приводит слова прыгуньи ТАСС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить