Золото Ромашиной и Колесниченко и победный старт ватерполисток: итоги третьего дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта завершился третий соревновательный день. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ожидаемо выиграли золото в технической программе дуэтов. Для Ромашиной эта медаль высшей пробы стала 19-й в карьере, для Колесниченко — юбилейной 15-й. Женская сборная России по водному поло начала выступления с победы над Канадой. Между тем в прыжках в воду с 10-метровой вышки победа досталась китаянкам. Россиянки же не смогли подняться выше пятого места.

Битва за Олимпиаду через апелляцию

Первые медали третьего соревновательного дня в корейском Кванджу были разыграны на открытой воде. Золотую медаль в заплыве на 10 км у женщин завоевала китаянка Хин Хин. Её итоговое время — 1:54:47. Серебро досталось представительнице США Хейли Андерсон, которая уступила Хин всего 0,9 секунды. Бронзовым призёром стала итальянка Ракель Бруни (+2,7 секунды).

China’s Xin Xin won ahead of United States’ Haley Anderson in the Women’s 10km in a dramatic nail-biter finish. Italy’s Rachele Bruni won the bronze. #FINAGwangju2019#OpenWater#FINApic.twitter.com/njYrsZHrhX — FINA (@fina1908) 14 июля 2019 г.

Представительницы России Анастасия Крапивина и Мария Новикова с дистанцией не справились. Отечественные спортсменки смогли показать лишь 20-й и 21-й результаты, их отставание от лидеров составило 37,3 и 38,3 секунды.

Таким образом, спортсменки не выполнили задачу по попаданию в десятку лучших, которая позволила бы получить лицензии на Олимпиаду в Токио.

Впрочем, как выяснилось уже после заплыва, бороться за лицензию на Игры можно не только по соревновательному принципу. Так, лидер сборной Франции Орели Мюллер, финишировавшая 11-й, подала жалобу на неспортивное поведение одной из конкуренток. Орели настаивает на том, что ставшая третьей Бруни нарушала правила и мешала проведению гонки.

Апелляционный комитет Международной федерации плавания (FINA) принял заявление от французской стороны и займётся расследованием случившегося. Если прошение будет удовлетворено, результат Бруни аннулируют а Орели войдёт в топ-10 и, таким образом, получит желанную путёвку на Игры-2020.

Отметим, что в истории взаимоотношений между спортсменками уже был похожий прецедент. На Олимпиаде в Рио француженка была лишена серебряной медали в плавании на 10 км на открытой воде, за то что на финише придержала итальянку.

Золотой «юбилей» Колесниченко и 19-я медаль Ромашиной

В соревнованиях в технической программе дуэтов по синхронному плаванию традиционно не было равных россиянкам. Уверенную победу после безукоризненного выступления отпраздновали олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Россиянки с программой «Фантастический Токио» получили от судей 95,9010 балла. Вторыми стали китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь, в активе которых 94,0072 балла. Бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук, выступление которых судьи оценили в 92,5847 балла.

Стоит отметить, что для Светланы Колесниченко эта золотая медаль стала 15-й в личной копилке и второй на нынешнем мировом первенстве. Накануне 25-летняя уроженка Гатчины стала первой чемпионкой мира в артистическом плавании (отныне так на международном уровне называется синхронное плавание).

Более опытная Ромашина отпраздновала триумф уже в 19-й раз. По этому показателю 29-летняя спортсменка сравнялась с олимпийской чемпионкой Натальей Ищенко и имеет неплохие шансы догнать по числу наград американского рекордсмена Майкла Фелпса, на счету которого 25 медалей ЧМ высшей пробы по водным видам спорта. Однако, по словам россиянки, о подобных результатах она не задумывается.

«Нет, Фелпса обогнать я точно не стремлюсь. Фелпс на то и Фелпс, чтобы быть лучшим. Мне кажется, что стоит этот рекорд оставить за ним. К тому же, несмотря на то что Майкл закончил выступать, он может решить вернуться. А я пока рассчитываю на две золотые медали на этом турнире, так что будет не больше 21», — цитирует Ромашину ТАСС.

При этом следующая медаль Ромашиной, если она её завоюет, станет рекордной. Выиграв 20-е золото, она станет самой титулованной спортсменкой в истории данного вида спорта.

Победное начало

Российские ватерполистки стартовали на турнире с уверенной победы. Подопечные Александра Гайдукова в рамках первого матча группового этапа одержали верх над соперницами из Канады со счётом 18:10. Стоит отметить тот факт, что победа над канадками, по мнению экспертов и болельщиков, практически гарантирует отечественному коллективу выход в финальную часть турнира. Ватерполистки из Страны кленового листа считались одними из фавориток в квартете, где также присутствуют сборные Венгрии и Южной Кореи.

The Women’s Water Polo competition started with a 💥quite literally! Hungary and the Netherlands winning 64-0 and 33-0 respectively, the first and third largest margins of victory in World Championship history! #FINAGwangju2019#Waterpolopic.twitter.com/GEgAIn9Zuu — FINA (@fina1908) 14 июля 2019 г.

К слову, ближайшие соперницы сборной России — кореянки — дебютировали на ЧМ с рекордного поражения. Хозяйки турнира уступили команде Венгрии со счётом 64:0. Впрочем, удивляться такому сенсационному результату по большому счёту не стоит.

Для южнокорейской команды нынешний ЧМ — первый турнир в истории. До июня текущего года женской национальной команды по водному полу в стране-хозяйке и вовсе не было. Её создали лишь в начале июня и сформировали из бывших пловчих. По признанию самих корейских спортсменок, главной целью для них является хотя бы один гол по ходу группового этапа. Однако представительницы сборной России, которые встретятся с хозяйками уже в следующей игре, исполнять чужие желания не намерены.

«Все приехали сюда с разными целями и настроем. У кого-то задача — забить хотя бы один гол, у нас — выиграть чемпионат мира. Конечно, нужно пожелать им удачи и чтобы они забили свой первый мяч, но точно не нам», — цитирует капитана сборной России Екатерину Прокофьеву РИА Новости.

Роковая ошибка

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин победа досталась юному китайскому дуэту. Золото — у дебютанток турнира 13-летней Лю Вей и её подруги по команде 15-летней Чжань Цзяци.

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина не смогли побороться за награды и олимпийскую лицензию — они замкнули пятёрку сильнейших.

Претендовать на призы отечественному дуэту помешала ошибка на четвёртом прыжке, которую двукратная чемпионка Европы Тимошинина допустила как в предварительном, так и в финальном раунде. Однако, по признанию самой спортсменки, она всё ещё намерена чисто исполнить его по ходу турнира.

«Для меня этот прыжок самый сложный, я очень много над ним работаю, и обидно, что всё равно не получается. Послезавтра предстоит делать его в индивидуальных соревнованиях, буду стараться», — приводит слова прыгуньи ТАСС.