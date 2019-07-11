Превосходство синхронисток и дуэль Кинг с Ефимовой: в Южной Корее стартует ЧМ по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу стартует чемпионат мира по водным видам спорта. В течение двух недель более двух тысяч спортсменов разыграют 75 комплектов наград в плавании в бассейне и на открытой воде, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Сборная России традиционно будет претендовать на попадание в первую тройку медальной таблицы.

Плавание

Прошлый чемпионат мира по водным видам спорта стал прорывным для российских пловцов в бассейне. Впервые с 2003 года им удалось одержать три победы, а десять медалей не покорялись с 1994 года. Предсказать подобный успех в этот раз довольно сложно, но все основания, что россияне к нему приблизятся, есть. По крайней мере, все герои соревнований в Будапеште по-прежнему в строю и находятся в отличной форме.

Железным претендентом на защиту титула чемпиона мира остаётся Евгений Рылов. На чемпионате России он проплыл 200 метров на спине за 01:54 ровно — никто в мире пока не преодолел барьер в 01:55. Также он будет претендовать на медаль на дистанции вдвое короче, где его конкурентом будет восходящая звезда Климент Колесников. Вдвоём они также отобрались в заплыв на 50 метров — в этом виде программы Колесников является действующим рекордсменом мира и обладателем третьего результата в сезоне среди всех участников.

Отличные шансы на победу есть и у брассиста Антона Чупкова на дистанции 200 метров. Правда, действующего чемпиона мира стремительно догоняет японец Иппэй Ватанабэ — в заочном соперничестве на национальных чемпионатах россиянин выиграл всего две сотые секунды. На других двух дистанциях золото практически наверняка достанется британцу Адаму Пити, но у россиян есть шанс тоже оказаться в призах, в первую очередь у Кирилла Пригоды, показавшего хорошую форму на Универсиаде в Неаполе.

В плавании вольным стилем сборную России представят два стремительно прогрессирующих спортсмена. Один из них — Мартин Малютин. 19-летний пловец является лидером сезона на дистанции 200 метров — его результат 01:45,46 пока никто не превысил. Другой тёмной лошадкой можно назвать Владислава Гринёва — никогда не выделявшийся в личных дистанциях пловец побил на чемпионате России рекорд страны, проплыв 100 метров за 47,43 с в полуфинале. В этом сезоне лучшее время показывал только австралиец Кайл Чалмерс.

Не исчезли никуда и проверенные спортсмены Владимир Морозов, Александр Красных, Михаил Довгалюк и Михаил Вековищев. Первым двум под силу пробиться в финалы — Морозову на дистанции 50 и 100 метров, а Красных — на 200 и 400 метров, после чего им можно испытать удачу и поспорить за медали. Заодно в кроле у россиян высоки шансы стать призёрами в обеих эстафетах.

Наконец, в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем можно ожидать сразу двух россиян — Олега Костина и Андрея Жилкина. Они оба находятся в первой пятёрке лучших пловцов сезона, так что сбрасывать их со счетов нельзя. На дистанции 100 метров Россию представит Андрей Минаков — шестикратный чемпион прошлогодних юношеских Олимпийских игр. Он уверенно показывает результаты на уровне первой восьмёрки в этом сезоне и может стать секретным оружием российской команды в комбинированной эстафете. Именно в баттерфляе команде долгое время не хватало быстрого пловца.

Шансы девушек на медали традиционно ниже мужских, но и они могут пополнить копилку сборной. В первую очередь речь идёт о Юлии Ефимовой. Два года назад она собрала полный комплект медалей в плавании брассом и вполне может повторить то достижение — на 50, 100 и 200 метрах она входит в тройку лучших сезона. Правда, на самой длинной дистанции Ефимова может не выступить, чтобы повысить свои шансы на двух других, где её главной конкуренткой остаётся американка Лилли Кинг.

Если россиянка откажется от защиты титула чемпионки мира на дистанции 200 метров, то её постарается подстраховать Мария Темникова. Также на чемпионат мира ещё может приехать 14-летняя Евгения Чикунова. Она является чемпионкой России и обладательницей шестого результата в мире, однако тренеры пока допускают её только к юниорским соревнованиям.

Новой звездой плавания может стать Дарья Васькина. 16-летняя спортсменка отобралась для участия в заплывах на 50 и 100 метров на спине, причём с очень хорошими результатами, которые позволяют ей надеяться на участие в финале. А на «полтиннике» Васькина даже может оказаться в призах — вместе с Марией Каменевой она находится в шестёрке лучших спортсменок сезона, из которой можно вычеркнуть Анастасию Фесикову, прошедшую национальный отбор в этом виде.

Выйти в финалы могут ещё несколько российских спортсменок — Арина Суркова в плавании баттерфляем на 50 метров, Светлана Чимрова на дистанции вдвое длиннее, Мария Каменева в кролевом спринте, Анастасия Фесикова в заплыве на 100 метров на спине. Результаты этого сезона не позволяют им уверенно претендовать на медали, но к чемпионату мира ситуация ещё может поменяться.

Зато в комбинированной эстафете россиянки могут постараться завоевать хотя бы бронзу. Команда, в составе которой есть Ефимова, Чимрова и Каменева, а на позиции стартёра имеется выбор из Фесиковой и Васькиной, должна претендовать на многое.

Также не стоит забывать, что на чемпионате мира разыгрываются медали в смешанных эстафетах, в которых участвуют по двое мужчин и две девушки. Однако эти дисциплины являются самыми непредсказуемыми, особенно комбинированный заплыв. В зависимости от того, сколько внимания уделят этим эстафетам другие участники и сама российская сборная, расклад сил может очень сильно измениться.

Прыжки в воду

Доминированию китайских прыгунов в воду пока нет предела, и поэтому для всех остальных участников чемпионата мира за счастье будет завоевать хотя бы одну любую медаль. Сборная России при этом вправе рассчитывать на нечто больше. У отечественных прыгунов есть прекрасные шансы на то, чтобы выиграть награды в нескольких видах программы.

В нынешнем сезоне стабильнее всех выступали действующие вице-чемпионы мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки Виктор Минибаев и Александр Бондарь. На пяти этапах Мировой серии они остались вне призовой тройки только один раз. Бондарь также трижды выигрывал медали в личных соревнованиях.

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На Никиту Шлейхера будет возложена миссия заменить олимпийского чемпиона Илью Захарова, который перенёс операцию на мениске и пока не успел вернуться на прежний уровень. В этом сезоне 21-летний спортсмен пока не подводил — в паре с Евгением Кузнецовым он дважды становился призёром Мировой серии в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, а заодно несколько раз поднимался на пьедестал почёта в прыжках с вышки вместе с ровесницей Юлией Тимошининой.

Самой проблемной дисциплиной является женский трамплин. В этом году завершила карьеру двукратная призёрка последнего чемпионата мира Надежда Бажина. Теперь все надежды связаны с небезызвестными в мире прыжков в воду Кристиной Ильиных и Марией Поляковой, однако они личных наград в этом сезоне не выигрывали. В синхронных прыжках лучший результат показали Ульяна Клюева и Виталия Королёва, занявшие четвёртое место на этапе Мировой серии в Казани.

Водное поло

На прошлом чемпионате мира мужская сборная России по водному поло дошла до четвертьфинала, что стало её лучшим результатом с 2007 года. Но в этот раз ватерполисты на главном турнире года не выступят — пройти отбор через чемпионат Европы оказалось для них непосильной задачей. Зато, как обычно, на первенстве планеты выступят девушки, которые неизменно входят в число претендентов на медали.

Женская команда на семи последних чемпионатах мира из восьми доходила до полуфинала и пять раз брала бронзовые медали, в том числе два года назад, а также на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Добыть более ценные награды подопечным Александра Гайдукова пока не удавалось. Но сейчас у сборной будет шанс сделать шаг вперёд, так как она как минимум не уступает самой себе образца прошлого мундиаля.

Это подтверждается результатами суперфинала Мировой лиги, который состоялся всего месяц назад. На групповом этапе россиянки проиграли только непобедимой команде США, а затем дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили итальянкам. В матче за бронзу сборная России обыграла действующих чемпионов Европы из Нидерландов.

На групповом этапе чемпионата мира девушки сыграют с Канадой, Венгрией и Южной Кореей. Если россиянки займут первое место в квартете, то могут уже в полуфинале встретиться с США, что будет очень неприятно — более опасной команды в женском водном поло сейчас нельзя представить. В том случае, если пути с американками в плей-офф не пересекутся, у сборной России будет шанс на выход в финал, так как все остальные команды девушкам будут по плечу.

Синхронное плавание

Программа соревнований по синхронному плаванию претерпела небольшие изменения. К девяти дисциплинам, в которых разыгрываются медали, добавилась десятая — состязания акробатических групп, также известные как «хайлайты». Остальные дисциплины остались без изменений.

Сборная России, как обычно, будет нацелена на то, чтобы завоевать максимальное количество золотых медалей. Последнее поражение россиянок в женских соревнованиях датировано 2007 годом. С тех пор золото чемпионата мира доставалось соперникам либо в состязаниях смешанных пар, которые пока не входят в программу Олимпийских игр, либо в комбинации, когда россиянки отказывались от участия из-за высокой нагрузки.

Главным событием в синхронном плавании станет воссоединение дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Девушки, имеющие на двоих 31 титул чемпионок мира, уже выступали вместе в 2013 и 2014 годах, после чего по тем или иным причинам больше не сходились. Теперь же они намерены вместе поехать на Олимпиаду в Токио, а соревнования в Кванджу станут для них первой серьёзной проверкой. При этом соревнования в соло они решили поделить между собой поровну — Колесниченко покажет техническую программу, а Ромашина, побеждавшая на Олимпиаде ещё в 2008 году, выступит в произвольных соревнованиях.

Самым непредсказуемым видом синхронного плавания станут смешанные дуэты. Постоянному лидеру российской сборной Александру Мальцеву ещё ни разу не удалось выиграть с партнёршами два золота чемпионата мира сразу. Только назад на первенстве Европы его дуэт с Майей Гурбанбердиевой год оказался непобедимым. В Южной Корее они вновь выступят вместе.

Kicking-off after tomorrow #ArtisticSwimming will start in the morning (11:00 am local time) with the Solo Technical and Duet Technical after (16:00 pm)!



The news is that there will be a new event called Highlight Routine for the first time at the #FINAworlds! #FINAGwangju2019pic.twitter.com/tqJQ4c24KY — FINA (@fina1908) 10 июля 2019 г.

Открытая вода

В плавании на открытой воде у сборной России самые скромные шансы на медали. Безусловно, марафонцев не стоит считать безнадёжными аутсайдерами, однако с 2007 года у них не было ни одной победы, а больше одной медали команда не выигрывала с 2011-го.

Лидером мужской команды остаётся Евгений Дратцев. Два года назад он стал бронзовым призёром на дистанции 25 км. В этой же дисциплине на последнем чемпионате Европы удачно выступил Кирилл Беляев, став вторым. На коротких дистанциях на успех может рассчитывать Кирилл Абросимов, имеющий в активе три золота первенства континента и четвёртое место в пятикилометровом заплыве на прошлом чемпионате мира.

У девушек ситуация гораздо сложнее. Никто из нынешнего состава сборной не имеет успешного опыта выступлений на международных стартах. Выделить можно разве что универсалку Анастасию Крапивину, которая по крайней мере доплывала до десятки сильнейших на крупнейших стартах.

Отбор на Олимпиаду

Чемпионат мира по водным видам спорта станет самым крупным отборочным соревнованием на Олимпиаду-2020. Во всех олимпийских дисциплинах, кроме личных заплывов в бассейне, будут разыгрываться лицензии на Игры в Токио.

Самым сложным будет отбор в водном поло. Только одна лучшая команда получит квоту и избежит дополнительного отбора. Мужская сборная России на неё надеяться никак не может, а женская — вполне. В Токио уже прошли отбор США и Япония, так что при определённых раскладах россиянки смогут попасть на Олимпиаду даже с третьего места, хотя куда более реальным является вариант, что им надо доходить как минимум до финала, если американки станут чемпионками в третий раз подряд.

Львиная доля лицензий будет разыграна в прыжках в воду. В синхронных прыжках на Олимпиаду попадут только по три лучшие пары. В индивидуальных соревнованиях — по 12 финалистов. Остальные путёвки будут разыграны на континентальных чемпионатах и Кубке мира в 2020 году.

Олимпийские квоты также будут разыграны в семи плавательных эстафетах. Лучшие 12 команд смогут в следующем году побороться за медали в Токио. Ещё четыре страны будут отобраны по лучшим результатам, показанным за 15 месяцев до Олимпиады. В зачёт может пойти и время, показанное на чемпионате мира.

В личных заплывах как таковых олимпийских лицензий нет, но в Южной Корее можно постараться выполнить один из двух нормативов, чтобы получить допуск до соревнований. Российские пловцы в основном уже показали нужные результаты, но кому-то старт на чемпионате мира может дать дополнительный шанс.

Занять определённое место для попадания на Олимпиаду нужно только пловцам на открытой воде. На дистанции 10 км, помимо медалей, будут разыграны десять путёвок у мужчин и женщин. Этот старт особенно важен для отбора, так как только на чемпионате мира можно постараться выиграть для страны две путёвки. На всех остальных отборочных турнирах доступной будет только одна лицензия на команду.

Наконец, олимпийские путёвки будут разыграны и в синхронном плавании. Но сборной России об этом можно не задумываться — девушки уже прошли отбор в дуэтах и группах.