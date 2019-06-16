Ефимова завоевала золото на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

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Российская пловчиха Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 100 м брассом на этапе турнира «Маре Нострум» в Барселоне.
Ефимова завоевала золото на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Ефимова победила в заплыве на 100 м брассом, показав результат 1:05,75. Второе место у представительницы Италии Мартины Карраро (1:07,28), третьей стала испанка Джессика Валь Монтеро (1:07,40).

Также в последний день этапа «Маре Нострум» в Барселоне двое россиян сумели войти в тройку призёров. Александр Красных стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем, а Евгений Рылов финишировал третьим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее сообщалось, что пловцы Ефимова и Вековище завоевали три золотые медали на этапе «Маре Нострум».

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