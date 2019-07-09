«Большая утрата для команды»: что известно о гибели гандболистки сборной России Королёвой

Польские правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. Возбуждено уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство». Сообщается, что 20-летняя спортсменка утонула в озере Шелонг Малы в городе Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы. По данным местных СМИ, она прыгнула с пирса в воду и потеряла сознание, а прибывшие на место трагедии медики не смогли её спасти.

«Проверяются все детали произошедшего»

Дело о гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой, утонувшей в Польше, обрастает новыми подробностями. Польские СМИ сообщают, что 20-летняя девушка прыгнула в озеро Шелонг Малы с пирса в запрещённом месте, рядом с которым находился предупреждающий знак. Через некоторое время она появилась на поверхности воды, но уже без признаков жизни. Коллеги по команде вытащили Екатерину на берег и вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли реанимировать спортсменку.

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

«Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели. На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти», — цитирует представителя пресс-службы правоохранительных органов Анну Карчевскую ТАСС.

При этом она заявила, что в настоящий момент подозреваемых по делу об убийстве нет. Более точные данные появятся 10 июля, когда будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Трагедия произошла сразу после чемпионата Европы по пляжному гандболу, проходившему в польском городе Старе-Яблонки, в котором принимала участие Королёва. Как сообщили в Федерации гандбола России (ФГР), девушка утонула в водоёме, расположенном в непосредственной близости от игровых площадок.

«Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Сообщается, что непосредственно перед своей гибелью Королёва была на вечеринке, организованной в честь окончания континентального первенства.

«Плавала она хорошо»

Королёва начала профессионально заниматься пляжным гандболом всего пять лет назад, хотя спорт интересовал её с раннего возраста. Ранее она попробовала свои силы в других командных дисциплинах — баскетболе и волейболе, а также в теннисе, однако в итоге её выбор пал на гандбол. В составе школьной команды она стала призёркой чемпионата Краснодарского края, после чего на талантливого игрока обратили внимание тренеры из Ставрополья.

«От имени Европейской федерации гандбола глава комиссии ЕHF по пляжному гандболу Оле Йорстад, а также организаторы чемпионата Европы по пляжному гандболу выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям гандболистки в это тяжёлое время», — говорится в заявлении.

По словам главного тренера «Ставрополья» Виталия Волынченко, его подопечная отличалась хорошей физической формой.

«Но, как бы там ни было, это огромная потеря, мы не можем отойти до сих пор. Молодая, безумно талантливая, красавица. Была настоящей, сильной девушкой, всегда надёжная, всегда поможет, очень добросовестная. Большая утрата для команды, для российского гандбола», — цитирует Волынченко «Комсомольская правда».

Информацию о том, что Королёва умела плавать, подтвердил и её дедушка Валерий Королёв.

«Плавала она хорошо. Пока неизвестно, когда её тело доставят на родину. Она жила со мной в селе Киевское, я был её опекуном», — приводит слова родственника погибшей РИА Новости.

Похожая трагедия произошла неделю назад в Италии. 24-летняя футболистка женской сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили отдыхала с подругой по команде на озере Комо. Девушки взяли в аренду резиновую лодку и спортсменка решила искупаться. Она нырнула в воду, однако самостоятельно выбраться на поверхность не смогла. На протяжении нескольких дней футболистка числилась пропавшей без вести. Спустя четыре дня её тело было обнаружено на дне водоёма при помощи специального робота.