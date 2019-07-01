«Не оставляем надежду»: что известно об исчезновении футболистки сборной Швейцарии

Полузащитник женской сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили признана пропавшей без вести. Она отдыхала с подругой на озере Комо в Италии. Там девушки взяли напрокат лодку. Когда они отплыли от берега, футболистка прыгнула за борт, чтобы искупаться. После этого она не смогла вынырнуть. Поисковая операция, продолжавшаяся на протяжении двух суток, не дала результата. Предполагается, что 24-летняя спортсменка потеряла сознание в воде из-за разницы температур.

«Не оставляем надежду, что всё закончится хорошо»

Полузащитник женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала без вести во время отдыха в Италии на озере Комо. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Янг Бойз», за который выступает девушка.

«Нам стало известно, что одна из наших футболисток, Флориана Исмаили, пропала в субботу вечером после инцидента на озере Комо. Полиция продолжает её поиски. Мы крайне обеспокоены произошедшим, однако не оставляем надежду на то, что всё закончится хорошо. Клуб постоянно находится на связи с членами её семьи и просит с пониманием отнестись к тому, что на данный момент не может предоставить более детальную информацию. Мы оповестим вас, когда нам станет что-то известно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Янг Бойз».

Впоследствии информацию подтвердил и Швейцарский футбольный союз.

Инцидент произошёл в коммуне Муссо, расположенной в регионе Ломбардия. По сообщению итальянских СМИ, 24-летняя Исмаили приехала на озеро Комо, чтобы провести там отпуск с друзьями. Утром она вместе с подругой по команде, чьё имя не называется, взяла напрокат лодку.

Девушки отошли от берега примерно на 700 м и остановились, чтобы искупаться. Глубина озера в этом месте составляет около 100 м. Первой с борта нырнула Исмаили, однако, исчезнув под водой, она так и не появилась на поверхности.

Изначально вторая девушка подумала, что подруга решила её разыграть. Однако спустя некоторое время она начала звать Исмаили. Затем она связалась со спасателями, и в половине пятого вечера водолазы приступили к поискам футболистки.

Вечером операцию пришлось прервать из-за наступившей темноты. На следующий день поиски продолжились.

«Мы возобновили работу с восьми утра. Наша шлюпка курсирует в радиусе двух километров от места, где Исмаили видели последний раз. Кроме того, мы ожидаем прибытия вертолётов и водолазов. Озеро Комо коварно. Под спокойными водами оно скрывает мощные течения», — приводит слова руководителя операции Джузеппе Камассы издание Blick.

«Это не может быть правдой»

Сообщается, что знакомая футболистки, ставшая свидетельницей инцидента, была шокирована произошедшим. Ей потребовалась помощь специалистов.

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Болельщики и коллеги Исмаили выражают поддержку её родным и близким. Так, бывший главный тренер сборной Швейцарии, ныне возглавляющая национальную команду Германии, Мартина Фосс-Текленбург призналась, что ей было сложно поверить в происходящее.

«Возвращаясь домой после нашего поражения в четвертьфинале чемпионата мира, узнала, что со вчерашнего дня Флориана Исмаили числится пропавшей без вести. У меня нет слов, мне очень грустно, но я молюсь и надеюсь на чудо! В это непростое время желаю сил её семье и близким», — написала Фосс-Текленбург на своей странице в Instagram.

В поддержку полузащитника выступила и чемпионка мира в составе Германии Фатмире Алуши.

«Ужасно, у меня нет слов! Это не может быть правдой. Я молюсь за тебя, Флори», — написала экс-полузащитник.

Один из пользователей социальных сетей сравнил исчезновение Исмаили с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который на протяжении нескольких недель числился пропавшим без вести после крушения его самолёта над проливом Ла-Манш.

«Когда пропал Эмилиано Сала, на его поиски бросился весь мир. Неужели никто не сделает того же для невероятно талантливой футболистки Флорианы Исмаили?» — написал болельщик в Twitter.

В настоящий момент специалисты затрудняются назвать точную причину произошедшего. В тот день столбик термометра поднялся до +30 ˚С, а вода в озере оставалась довольно холодной. Из-за перепада температур девушка могла потерять сознание.

Уроженка Арберга Исмаили начала профессиональную карьеру в клубе «Вальперсвиль», однако уже в 2011 году подписала контракт с «Янг Бойз», с которым приняла участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2011/12. В 2014-м она дебютировала в сборной Швейцарии, в составе которой приняла участие в чемпионате мира — 2015 в Канаде. В общей сложности за национальную команду футболистка провела 32 матча, в которых забила три мяча.