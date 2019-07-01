«Не оставляем надежду»: что известно об исчезновении футболистки сборной Швейцарии
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- © MANUEL GEISSER/imago sportfotodienst
«Не оставляем надежду, что всё закончится хорошо»
Полузащитник женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала без вести во время отдыха в Италии на озере Комо. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Янг Бойз», за который выступает девушка.
«Нам стало известно, что одна из наших футболисток, Флориана Исмаили, пропала в субботу вечером после инцидента на озере Комо. Полиция продолжает её поиски. Мы крайне обеспокоены произошедшим, однако не оставляем надежду на то, что всё закончится хорошо. Клуб постоянно находится на связи с членами её семьи и просит с пониманием отнестись к тому, что на данный момент не может предоставить более детальную информацию. Мы оповестим вас, когда нам станет что-то известно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Янг Бойз».
Впоследствии информацию подтвердил и Швейцарский футбольный союз.
Инцидент произошёл в коммуне Муссо, расположенной в регионе Ломбардия. По сообщению итальянских СМИ, 24-летняя Исмаили приехала на озеро Комо, чтобы провести там отпуск с друзьями. Утром она вместе с подругой по команде, чьё имя не называется, взяла напрокат лодку.
Девушки отошли от берега примерно на 700 м и остановились, чтобы искупаться. Глубина озера в этом месте составляет около 100 м. Первой с борта нырнула Исмаили, однако, исчезнув под водой, она так и не появилась на поверхности.
Изначально вторая девушка подумала, что подруга решила её разыграть. Однако спустя некоторое время она начала звать Исмаили. Затем она связалась со спасателями, и в половине пятого вечера водолазы приступили к поискам футболистки.
Вечером операцию пришлось прервать из-за наступившей темноты. На следующий день поиски продолжились.
«Мы возобновили работу с восьми утра. Наша шлюпка курсирует в радиусе двух километров от места, где Исмаили видели последний раз. Кроме того, мы ожидаем прибытия вертолётов и водолазов. Озеро Комо коварно. Под спокойными водами оно скрывает мощные течения», — приводит слова руководителя операции Джузеппе Камассы издание Blick.
«Это не может быть правдой»
Сообщается, что знакомая футболистки, ставшая свидетельницей инцидента, была шокирована произошедшим. Ей потребовалась помощь специалистов.
Болельщики и коллеги Исмаили выражают поддержку её родным и близким. Так, бывший главный тренер сборной Швейцарии, ныне возглавляющая национальную команду Германии, Мартина Фосс-Текленбург призналась, что ей было сложно поверить в происходящее.
«Возвращаясь домой после нашего поражения в четвертьфинале чемпионата мира, узнала, что со вчерашнего дня Флориана Исмаили числится пропавшей без вести. У меня нет слов, мне очень грустно, но я молюсь и надеюсь на чудо! В это непростое время желаю сил её семье и близким», — написала Фосс-Текленбург на своей странице в Instagram.
В поддержку полузащитника выступила и чемпионка мира в составе Германии Фатмире Алуши.
«Ужасно, у меня нет слов! Это не может быть правдой. Я молюсь за тебя, Флори», — написала экс-полузащитник.
Один из пользователей социальных сетей сравнил исчезновение Исмаили с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который на протяжении нескольких недель числился пропавшим без вести после крушения его самолёта над проливом Ла-Манш.
«Когда пропал Эмилиано Сала, на его поиски бросился весь мир. Неужели никто не сделает того же для невероятно талантливой футболистки Флорианы Исмаили?» — написал болельщик в Twitter.
В настоящий момент специалисты затрудняются назвать точную причину произошедшего. В тот день столбик термометра поднялся до +30 ˚С, а вода в озере оставалась довольно холодной. Из-за перепада температур девушка могла потерять сознание.
Уроженка Арберга Исмаили начала профессиональную карьеру в клубе «Вальперсвиль», однако уже в 2011 году подписала контракт с «Янг Бойз», с которым приняла участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2011/12. В 2014-м она дебютировала в сборной Швейцарии, в составе которой приняла участие в чемпионате мира — 2015 в Канаде. В общей сложности за национальную команду футболистка провела 32 матча, в которых забила три мяча.
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