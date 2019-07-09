СМИ сообщили обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

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В сети появились новые данные об обстоятельствах гибели российской гандболистки Екатерины Королёвой, которая утонула в Польше.
СМИ сообщили обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки
  • © Федерация гандбола России

По информации польского радио RMF24, 20-летняя россиянка прыгнула в воду на озере Шелонг Малы в запрещённом месте в ночь на понедельник. Когда она снова появилась на поверхности воды, то уже не двигалась. Девушку вытащили на берег и обратились за медицинской помощью. Однако врач, проводивший реанимационные мероприятия, в скором времени зафиксировал смерть спортсменки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки.

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