СМИ сообщили обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

В сети появились новые данные об обстоятельствах гибели российской гандболистки Екатерины Королёвой, которая утонула в Польше.

По информации польского радио RMF24, 20-летняя россиянка прыгнула в воду на озере Шелонг Малы в запрещённом месте в ночь на понедельник. Когда она снова появилась на поверхности воды, то уже не двигалась. Девушку вытащили на берег и обратились за медицинской помощью. Однако врач, проводивший реанимационные мероприятия, в скором времени зафиксировал смерть спортсменки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки.