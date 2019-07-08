Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

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В Польше по факту смерти российской гандболистки Екатерины Королёвой было возбуждено уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство».
Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

«Прокурор принял решение начать следствие по ст. 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — цитирует ТАСС представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва погибла на водоёме возле города Старе-Яблонке в Польше, где накануне завершился чемпионат Европы. Спортсменке было 20 лет.

Ранее сообщалось, что EHF выразила соболезнования в связи с гибелью российской гандболистки.

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