Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки
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«Прокурор принял решение начать следствие по ст. 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — цитирует ТАСС представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва погибла на водоёме возле города Старе-Яблонке в Польше, где накануне завершился чемпионат Европы. Спортсменке было 20 лет.
Ранее сообщалось, что EHF выразила соболезнования в связи с гибелью российской гандболистки.