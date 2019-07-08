Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

В Польше по факту смерти российской гандболистки Екатерины Королёвой было возбуждено уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство».

«Прокурор принял решение начать следствие по ст. 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — цитирует ТАСС представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва погибла на водоёме возле города Старе-Яблонке в Польше, где накануне завершился чемпионат Европы. Спортсменке было 20 лет.

Ранее сообщалось, что EHF выразила соболезнования в связи с гибелью российской гандболистки.