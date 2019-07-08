EHF выразила соболезнования в связи с гибелью российской гандболистки

Европейская федерация гандбола (EHF) выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Королёвой, которая утонула в Польше.

«От имени всей нашей федерации глава комиссии EHF по пляжному гандболу Оле Йорстад, а также организаторы соревнований выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки в это тяжёлое время», — говорится в сообщении на сайте EHF.

20-летняя Екатерина Королёва погибла в польском городе Старе-Яблонке после завершения чемпионата Европы по пляжному гандболу. По предварительной информации, спортсменка утонула в водоёме, который находился рядом с игровыми кортами.

Ранее сообщалось, что в Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России.