EHF выразила соболезнования в связи с гибелью российской гандболистки
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«От имени всей нашей федерации глава комиссии EHF по пляжному гандболу Оле Йорстад, а также организаторы соревнований выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки в это тяжёлое время», — говорится в сообщении на сайте EHF.
20-летняя Екатерина Королёва погибла в польском городе Старе-Яблонке после завершения чемпионата Европы по пляжному гандболу. По предварительной информации, спортсменка утонула в водоёме, который находился рядом с игровыми кортами.
Ранее сообщалось, что в Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России.