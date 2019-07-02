СМИ: Найдено тело пропавшей швейцарской футболистки
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Как сообщает QuiComo, в ходе масштабной спасательной операции на глубине 204 м было найдено тело пропавшей швейцарской футболистки Флорианы Исмаили. О находке уже сообщили семье.
Спортсменка и её подруга арендовали моторную лодку, отплыли на 700 м от берега, после чего футболистка решила искупаться. Однако на поверхность больше не выплыла, после чего подруга Исмаили вызвала спасателей.
Ранее сообщалось, что известно об исчезновении футболистки сборной Швейцарии.