СМИ: Найдено тело пропавшей швейцарской футболистки

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Тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили найдено на озере Комо.
СМИ: Найдено тело пропавшей швейцарской футболистки
  • © pixabay.com

Как сообщает QuiComo, в ходе масштабной спасательной операции на глубине 204 м было найдено тело пропавшей швейцарской футболистки Флорианы Исмаили. О находке уже сообщили семье.

Спортсменка и её подруга арендовали моторную лодку, отплыли на 700 м от берега, после чего футболистка решила искупаться. Однако на поверхность больше не выплыла, после чего подруга Исмаили вызвала спасателей.

Ранее сообщалось, что известно об исчезновении футболистки сборной Швейцарии.

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