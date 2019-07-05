От олимпийского призёра до продавца наркотиков: австралийский велогонщик приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы

Бывший австралийский велогонщик Джек Бобридж приговорён к тюремному заключению на четыре с половиной года за незаконный сбыт наркотиков. Двукратный вице-чемпион Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира признан виновным в четырёх эпизодах продажи экстази другому бывшему спортсмену — Алексу Макгрегору. В суде Бобридж признался, что употреблял наркотики с 21 года и принимал их с другими велогонщиками прямо перед соревнованиями.

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Джек Бобридж проведёт ближайшие четыре с половиной года в тюрьме. Такое наказание бывшему велогонщику назначил Окружной суд Западной Австралии, ранее признавший его виновным в незаконном обороте наркотиков. Спортсмен отказался признавать свою вину.

События, из-за которых 29-летний Бобридж проведёт ближайшие годы за решёткой, произошли в 2017 году, когда он уже завершил профессиональную карьеру. По версии следствия, с марта по август спортсмен четыре раза продавал таблетки с экстази в городе Перт. Покупателем являлся бывший шоссейный велогонщик из Новой Зеландии Алекс Макгрегор, не добившийся больших успехов в спорте. Затем он перепродавал наркотики полицейским под прикрытием, работавшим в ночных клубах и барах Перта. Во время одной из сделок Макгрегор выручил 300 австралийских долларов за десять таблеток. Всего они попытались сбыть 301 порцию наркотиков.

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Бобридж не согласился с доводами обвинения и заявил, что всё происходило ровно наоборот. По его словам, это Макгрегор поставлял ему таблетки для личного пользования. Однако суд принял версию новозеландца, который пошёл на сделку со следствием, чтобы получить менее суровое наказание.

На судебных слушаниях, состоявшихся в мае, Макгрегор рассказал, что познакомился с Бобриджем в 2014 году, после чего они стали друзьями. В марте 2017-го они вместе распивали алкоголь и пришли к идее заняться продажей наркотиков, которые Бобридж должен был поставлять, а Макгрегор — продавать своим знакомым в ночных клубах.

Передача наркотиков проходила рядом с веломагазином, в котором работал Бобридж. В переписке спортсмены применяли закодированные фразы, называя, например, пакетик с 30 таблетками «30-дневной программой». Непосредственно процесс передачи запрещённых препаратов был замаскирован под покупку кофе в соседней кофейне — Макгрегор передавал деньги в пустом стакане, а обратно получал наркотики.

В суде Бобридж заявил, что на пике своей спортивной карьеры он начал злоупотреблять наркотиками и использовал их в качестве обезболивающего от ревматоидного артрита. Впервые он попробовал кокаин и экстази в 2010 году, когда подписал профессиональный контракт с командой

. Бобридж признался, что свалившиеся на него деньги и известность негативно сказались на его образе жизни. Спортсмен употреблял наркотики даже за несколько дней до соревнований и назвал ещё двух гонщиков сборной Австралии, которые следовали его примеру. Правда, на заседаниях суда их имена озвучены не были.

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В мае Окружной суд Западной Австралии уже признал Бобриджа виновным и отпустил под залог до объявления наказания, которое состоялось 5 июля. Судья Стивен Скотт приговорил велогонщика к тюремному заключению сроком на четыре года и шесть месяцев. Через два с половиной года он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. Макгрегор за признание вины и помощь следствию приговорён к 18-месячному заключению.

В 2010-х годах Бобридж был одним из самых сильных трековых велогонщиков в темповых дисциплинах. Уже в 19 лет он впервые принял участие в Олимпиаде в Пекине, а затем с 2009 по 2012 год на каждом чемпионате мира выигрывал по две медали в индивидуальной и командной гонках преследования, став за это время трижды победителем соревнований. В 2012 году Бобридж в составе сборной Австралии стал серебряным призёром Олимпийских игр — его команда проиграла только установившим мировой рекорд британцам.

После Игр в Лондоне Бобридж сосредоточился только на шоссейных гонках, но успехов не добился и вернулся на трек. В 2014 году он сделал золотой дубль на Играх Содружества, а через год выиграл две медали на чемпионате мира. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Бобридж с напарниками вновь занял второе место в командной гонке преследования. После этого он завершил карьеру, сославшись на мучивший его ревматоидный артрит.

Well this has been my family the past 6 weeks,2nd place was all that we could do.But super proud of this whole group pic.twitter.com/aGw37tWBKq — Jack Bobridge (@JackBobridge) 13 августа 2016 г.

Бобридж не смог спокойно пережить уход из спорта. Через год его брак с двукратной чемпионкой мира велогонщицей Джози Томич распался. У него есть пятилетняя дочь, которая в настоящий момент проживает с матерью. Судья Скотт в комментарии к приговору назвал трагедией пройденный Бобриджем путь от успешного спортсмена до наркомана и продавца экстази.