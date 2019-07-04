«Убыли из СИЗО»: Мамаева и Кокорина этапируют в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули московское СИЗО для дальнейшего этапирования в колонию общего режима. По словам адвоката полузащитника «Краснодара» Игоря Бушманова, осуждённые будут отбывать наказание в Белгородской области. При этом Вячеслав Барик, защищающий интересы нападающего «Зенита», заявил RT, что точное местонахождение заключённых станет известно, когда они уже прибудут в исправительное учреждение.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, детский тренер Александр Протасовицкий, а также Кирилл Кокорин были этапированы в колонию для дальнейшего отбытия наказания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.

«Футболисты убыли из следственного изолятора №2 Москвы к месту отбывания наказания», — цитирует Цыганкова РИА Новости.

Информацию подтвердил и адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов.

«Мамаева, Кокорина и остальных увезли ещё вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

При этом пока неизвестно, сколько времени им предстоит провести в белгородском СИЗО. Сообщается, что этот срок может составлять от нескольких дней до нескольких недель.

Все четверо осуждённых будут направлены в одну колонию. Сотрудники ФСИН вынесли такое решение в связи с тем, что они не являются организованной преступной группировкой или социально опасным образованием. В соответствии с законом, исправительное учреждение должно находиться в пределах Золотого кольца России, так как Кокорин-старший, Мамаев и Протасовицкий прописаны в Москве, а Кокорин-младший — в Белгороде.

При этом Вячеслав Барик, представляющий интересы нападающего «Зенита», отметил, что точное местонахождение всех осуждённых станет известно только тогда, когда они прибудут в колонию.

«Насколько мне известно, процесс действительно начался. Но, по моей информации, этапировать будут всех, кроме Александра Протасовицкого. Однако это идёт вразрез с официальной информацией ФСИН, поэтому утверждать что-то я не могу», — сообщил Барик RT.

Супруга футболиста «Краснодара» Алана Мамаева также призналась, что ей ничего не известно о местонахождении мужа.

«Я даже почту не смотрела, должно было прийти уведомление? Мне ничего не прислали», — цитирует Мамаеву сайт телеканала «360».

Предполагается, что местом их заключения станет исправительная колония №4, расположенная в городе Алексеевка Белгородской области. Мать братьев Кокориных Светлана отметила, что планирует навещать сыновей после того, как станет точно известно, где они будут отбывать наказание.

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«Алексеевка? Я не знаю этого, мы живём в Москве, и от города это далеко. У меня этой информации пока нет, я не обладаю ей. Как точно узнаем, где будут отбывать наказание, то, конечно, будем навещать», — приводит слова Кокориной Sport24.

Накануне уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» проходит реабилитацию в учреждении департамента здравоохранения. По словам правозащитницы, Кокорину было назначено лечение, в соответствии с которым он прошёл несколько процедур, пока находился в Москве.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин заверил, что в колонии футболистам будут обеспечены все необходимые условия содержания, а он лично проконтролирует их соблюдение. В свою очередь, руководитель пресс-службы УФСИН Цыганков добавил, что в исправительном учреждении есть футбольное поле.

Напомним, в начале октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев, и Протасовицкий спровоцировали две потасовки в центре Москвы. В результате драки чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук получили повреждения. В начале мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» и его младшего брата к году и пяти месяцам колонии общего режима, а полузащитника «Краснодара» и детского тренера — к полутора годам заключения. В связи с тем, что часть срока они отбыли в СИЗО, где день считается за полтора, все осуждённые должны выйти на свободу к концу года.