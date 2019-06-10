«Предоставим новые доказательства невиновности»: адвокат Мамаева об апелляции и шансах футболистов выйти на свободу

Сторона защиты Павла Мамаева и Александра Кокорина рассчитывает на освобождение футболистов из-под стражи. Об этом в интервью RT заявил адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. По его словам, есть все основания полагать, что 13 июня Мосгросуд снимет с игроков часть обвинений. Юрист также назвал это дело «одним из самых банальных в своей практике» и заявил, что во встрече с детьми его подзащитному было отказано.

— 13 июня Мосгорсуд рассмотрит вашу апелляцию на приговор, вынесенный Пресненским судом столицы. Какие у вас ожидания перед слушанием?

— Ожидание у меня одно, что в нашем деле наконец будет поставлена логическая и юридически правильная точка. Что будет принято законное решение, которое в дальнейшем мне и моим коллегам не нужно будет вновь оспаривать. Очень надеемся на то, что суд разумно квалифицирует содеянное Мамаевым и Кокориным и они вместе с Кириллом и Александром Протасовицким будут незамедлительно освобождены в зале суда.

— То есть шансы на то, что их отпустят на свободу, есть?

— Это не шансы, для этого имеются все основания. Мы же не в казино играем, делая ставку на чёрное или красное. Есть дело, есть его обстоятельства и их неправильная классификация.

Знаете, самое удивительное, что процесс по Мамаеву и Кокорину, на самом деле, абсолютно рядовой. Как говорят в народе, не стоит и выеденного яйца. Из него просто раздули всю эту резонансную и долгоиграющую историю. В моей практике, а она насчитывает уже 19 лет, это дело одно из самых банальных. По своей сути, но не составляющей.

В реальности мы продолжаем играть в кошки-мышки, хотя юридически правильное расследование не представляет ни для кого особых сложностей. Все прекрасно понимают и верную квалификацию степени виновности ребят, но почему-то они до сих пор под стражей.

Также по теме Ажиотаж, слёзы и разговоры об апелляции: как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд столицы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году шести месяцам в колонии общего режима, а их друзей...

— Поясните, на каких аспектах сделан акцент в вашей апелляции.

— Во-первых, частично просим отменить приговор. Это не просто наше желание, к такому развитию событий есть все предпосылки, ведь Пресненский суд уже убрал из обвинения определение предварительного сговора. Более того, вновь просим исключить и статью «Хулиганство» по драке возле «Эгоиста». Подобные деяния не были доказаны. Рассчитываем на то, что со всех фигурантов снимут обвинения и они получат право на реабилитацию. По другой части я прошу исключить «побои» из эпизода с Сергеем Гайсиным. Один удар от Мамаева считать побоями — абсурд!

— Вас не смущает тот факт, что до сегодняшнего дня Мосгросуд, по вашим же словам, весьма формально относился ко всем жалобам и прошениям по этому делу?

— Да, ранее так и было. Но подчеркну, на тот момент они рассматривали вопросы касательно продления меры пресечения. Да, формально, поскольку мы постоянно указывали на то, что нет обстоятельств предварительного сговора и хулиганства, из-за которых в отношении футболистов избрали самую жёсткую меру пресечения. Сейчас есть надежда на то, что апелляционная инстанция подойдёт к рассмотрению дела иначе. По сути, все доказательства будут изучаться заново. Кроме того, мы сможем предоставить новые данные о невиновности своих подзащитных. К слову, я собираюсь это сделать.

— Одним заседанием ограничитесь?

— Судя по практике, могу спрогнозировать, что этого будет достаточно.

— Суд заслушает и представителей прокуратуры, которая также выразила несогласие с приговором?

— Всё верно. Зарегистрировано представление прокурора. Они попытаются обжаловать приговор в ч. 1 ст. 213. Но сразу скажу, что это вряд ли повлияет на итоговое решение суда. Совершенно точно никак не ухудшит процессуальное положение ребят.

— А насколько велика вероятность того, что суд удовлетворит вашу апелляцию, но с оговорками. К примеру, снизит срок, но незначительно — и Кокорину с Мамаевым всё равно придётся остаться под стражей?

— Последние дни показывают нам, что в суде может произойти всё что угодно.

— Что будет в том случае, если вашу апелляцию отклонят?

— Приговор вступит в законную силу, и включатся рычаги направления ребят в места отбытия наказания. Подчеркну, что все четверо будут этапированы в разные колонии. Но хочется верить, что до этого всё-таки не дойдёт.

— Проясните момент с выплатой компенсации Виталию Соловчуку. На суде потерпевший отказался принимать деньги от Павла Мамаева, апеллируя к тому, что его лечение не окончено и он не в состоянии указать точную сумму предполагаемого ущерба. Какова ситуация на данный момент?

— От него никаких вестей. Вся сумма по-прежнему лежит на счету, который Павел открыл на его имя. Он не забрал эти средства и с нами не связывался. По сути, можно сказать, что он исчез. Кстати, уверен, что Соловчук не появится и на предстоящем суде. Хотя его уведомили о месте и времени заседания, а как потерпевший он имеет законное право принимать участие в пересмотре дела.

— Как часто вам удаётся общаться со своим клиентом?

— Я был у Паши в первых числах июня и планирую встретиться накануне суда.

— В Москве установилась аномальная жара, и условия пребывания в СИЗО наверняка ухудшились… В каком он состоянии?

— Мы с ним этот вопрос даже не поднимали. Не в его правилах жаловаться. За всё время, что работаю с Мамаевым, ни разу не слышал от него нареканий по условиям, в которых он находится. Но подумайте сами, в каких он сейчас условиях. Все средства борьбы с жарой — душ и вентилятор. Это в СИЗО. Об автозаках говорить не хочется, там нет кондиционеров, так что в такую погоду поездки просто невыносимы. Понятное дело, всё это нелегко. Поэтому надеюсь, что 13 июня история закончится, и московскую жару в СИЗО он сменит на краснодарскую в собственной квартире.

— Павел очень хотел увидеть своих детей. Удалось ли организовать эту встречу?

— К сожалению, нет, суд отклонил прошения о свидании. А вот супруге повезло больше, её к Паше пустили.