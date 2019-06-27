«Постановления нет в суде»: почему Кокорина и Мамаева не этапируют из СИЗО в тюрьму

Александра Кокорина и Павла Мамаева пока не этапировали из СИЗО. Задержка процедуры, как полагает защита, связана с отсутствием необходимых документов — в «Бутырку» до сих пор не поступило официальное постановление Мосгорсуда. По мнению адвоката, у судей могли возникнуть сложности с написанием резолютивной части приговора. В то же время дополнительные дни, проведённые в изоляторе, пошли осуждённым на пользу. Александр Кокорин смог посетить врачей и сделать МРТ травмированного коленного сустава.

Почему Кокорин и Мамаев до сих пор в «Бутырке»?

С момента решения Мосгорсуда относительно дела Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого прошло ровно две недели. По предварительным прогнозам стороны защиты, к этому моменту все фигуранты дела уже должны были быть этапированы в места исполнения наказания, однако все четверо до сих пор находятся в Бутырском СИЗО и не владеют информацией относительно своей дальнейшей судьбы.

Задержка связана с бюрократическими проволочками. Итоговое постановление апелляционной инстанции до сих пор не поступило в суд, СИЗО и недоступно адвокатам футболистов. До момента, пока бумаги не будут на руках у сотрудников ФСИН, Кокорин и Мамаев не смогут покинуть столичный изолятор. О причинах возможных затянувшихся сроков RT рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

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«Постановления нет в суде, соответственно, оно никак не может попасть в СИЗО. Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения. А ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждём каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали», — объяснил Бушманов.

При этом адвокат признался, что ни ему, ни его коллегам до сих пор не удалось провести встречу со своими клиентами. С момента вынесения вердикта Мосгорсудом попасть в СИЗО правозащитникам не удаётся.

«Никак не могу прорваться к Павлу. Все следователи Москвы сейчас в «Бутырке», буквально толпы страждущих. Несколько дней пытаюсь, но пока мои старания не увенчались успехом», — добавил юрист.

Кроме того, по словам Бушманова, повидаться с Мамаевым по-прежнему не могут жена и дети. Семья полузащитника «Краснодара» ждёт его этапирования в колонию, где наконец у них появится возможность встретиться.

«Супруга и дочка с сыном смогут приехать туда на три дня и полностью провести их с Павлом. В колониях для этого есть все условия. Оборудованы специальные комнаты, напоминающие общежития», — отметил адвокат.

Что известно о колонии

Несмотря на то что отправка в колонию откладывается на неопределённый срок, адвокаты уверены, что во ФСИН уже определились с местом отбытия наказания для каждого из фигурантов дела.

«Склоняюсь к тому, что география их будущих перемещений по России уже известна, но, к сожалению, мы узнаём обо всём в последний момент. Информация о месте их нахождения будет доступна нам лишь тогда, когда они прибудут в соответствующую колонию. Всё это делается в целях конспирации и сохранения безопасности», — рассказал RT Бушманов.

Кроме того, юрист прокомментировал информацию о возможности совместного отбытия наказания в одной колонии. Ранее стало известно, что Александр Кокорин выразил желание не разлучаться с младшим братом Кириллом, однако, по мнению защитника Павла Мамаева, прошение нападающего «Зенита» вряд ли удовлетворят.

«В принципе, закон не запрещает так называемым подельникам находиться в одном учреждении ФСИН. Это допустимо, но, честно говоря, маловероятно. За мои 19 лет адвокатуры я таких случаев не помню, просто подобная практика мало распространена в нашей стране», — пояснил Бушманов.

Так или иначе, предварительные данные о возможных местах исполнения наказания уже известны — с наибольшей долей вероятности Кокорины, Мамаев и Протасовицкий на поезде будут направлены в колонии в пределах Золотого кольца России.

Здоровье Кокорина

Впрочем, как стало известно, Кокорин-старший не спешит покидать территорию Москвы. На протяжении нескольких дней игрока конвоировали из СИЗО в один из медицинских центров города. Там нападающего «Зенита» осмотрели травматолог и невропатолог, кроме того, футболисту сделали МРТ.

Про результаты исследований журналистам рассказала столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Так, по словам правозащитницы, в повреждённом колене форварда не отмечается отрицательной динамики.

«Ничего страшного доктора не выявили. Всё излечимо и поправимо. Но для этого ему надо пройти определённое количество реабилитационных процедур, на какое-то время придётся остаться в Москве. Он обратился ко мне с просьбой посодействовать в получении разрешения на лечение. Мы, в свою очередь, транслировали это прошение руководителю московского УФСИН Сергею Морозу и руководителю медчасти», — цитирует Потяеву ТАСС.

В четверг, 27 июня, нападающий обратился с открытым письмом к болельщикам, в котором вновь поблагодарил всех неравнодушных и рассказал о своём восстановлении.

«В жизни бывает всё. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», — приводит послание Кокорина РИА Новости.

Как будет вести себя защита

Что касается дальнейших действий, адвокаты и сами заключённые ждут прибытия в колонию, после чего вновь приступят к оспариванию слишком жёсткого приговора суда. Как пояснил Бушманов, полузащитник «Краснодара» уже принял решение добиваться УДО.

«Будем подавать не только прошения на условно-досрочное освобождение, но и кассационные жалобы. Я от своего имени, и Павел от себя лично собирается обратится к уполномоченному по правам человека. Не оставляем надежды доказать незаконность судебных актов», — резюмировал юрист.

8 мая Пресненский суд признал Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Позже, 13 июня, апелляционная инстанция в лице Мосгорсуда отменила приговор, но признание вины и наказание оставила в силе. Футболисты были приговорены к реальным тюремным срокам — Александр Кокорин в совокупности к 18 месяцам, Павел Мамаев к 17 месяцам в колонии общего режима.