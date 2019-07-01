«Обязаны отправить в течение десяти суток»: Мамаев и Кокорин ожидают этапирования в колонию
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«Дольше задерживать не имеют права»
Пребывание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в следственном изоляторе «Бутырка» подходит к концу. Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов сообщил, что все осуждённые по делу о нападении на чиновников Дениса Пака, Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в ближайшие выходные будут отправлены в колонию.
«Сегодня в следственный изолятор должен поступить апелляционный приговор. Как только это произойдёт, будет решаться вопрос с этапированием. Обычно оно проходит в выходные. Не знаю, каким образом оно будет осуществляться. Может, на поезде, может, иным видом транспорта. Но в любом случае все обстоятельства этого процесса всегда сохраняются в тайне и информация доводится только по факту поступления», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».
Слова адвоката подтвердила и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.
«Доставка приговора обычно занимает один-два рабочих дня, логично предположить, что его уже привезли. В течение десяти суток их обязаны отправить в колонию. Дольше задерживать уже не имеют права», — сообщила правозащитник «Спорт-Экспрессу».
На данный момент с уверенностью можно говорить о том, что все четверо попадут в одну колонию, расположенную в пределах Золотого кольца. Братья Кокорины были приговорены к полутора годам, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам заключения общего режима.
Кроме того, Бушманов рассказал, какие действия намерен предпринять в ближайшем будущем для облегчения участи своего клиента. После получения апелляционного приговора он отметил, что в корне не согласен с ним, так как ни один из доводов защиты не был опровергнут.
«Это вообще незаконный, необоснованный судебный акт, который, я полагаю, рано или поздно будет отменён вышестоящей инстанцией. В ближайшее время я подам кассационную жалобу и рассчитываю, что вышестоящая инстанция примет правильное, справедливое, а самое главное, законное решение», — добавил адвокат.
«Тюрьма ничему не научила»
Футболисты, находящиеся в СИЗО с октября прошлого года, ожидают этапирования ещё и потому, что в новом месте заключения у них будет возможность работать и заниматься спортом. Так, Мамаев заявил, что он готов провести в колонии футбольный матч по примеру того, который состоялся в «Бутырке» в середине февраля.
«Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осуждённых, если позволят. Я бы там современный тренажёрный зал для них сделал. Можно спортивный кружок создать. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии», — цитирует полузащитника «Московский комсомолец».
Кроме того, преимуществом колонии является и то, что, находясь там, осуждённый имеет право выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, на что и рассчитывает футболист.
«Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — добавил Мамаев.
В свою очередь, Кокорин признался, что после того, как стало известно о переводе в колонию, его настроение значительно улучшилось, так как в их будущем появилась некая определённость.
«Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — сказал нападающий.
Кроме того, он выразил удовлетворение результатами последнего обследования, которое не выявило серьёзных последствий травмы колена. Кокорин получил повреждение связок в марте 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».
«Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, делали МРТ, потом процедуры с применением магнитов, электродов. Всем этим занимались самые лучшие врачи. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить из-за ноги после освобождения», — заключил Кокорин.
Судьба футболистов по-прежнему беспокоит болельщиков и коллег по цеху. При этом если на протяжении всего процесса «Зенит» оказывал поддержку своему игроку, в том числе направляя в суд ходатайства о смягчении наказания и положительные характеристики, то со стороны руководства «Краснодара» подобных действий не последовало. Более того, в клубе рассчитывают в ближайшее время разорвать с ним действующий контракт. Первое заседание Российского футбольного союза (РФС), на котором будет обсуждаться данный вопрос, состоится уже в июле.
1 июля истекла договорённость Кокорина с сине-бело-голубыми, в связи с чем его спортивное будущее также остаётся туманным. При этом генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров предложил нападающему и полузащитнику после освобождения присоединиться к его коллективу по примеру экс-полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в их возрасте не дрался, не выпивал? У каждого бывает, но не у всех проходит», — подчеркнул функционер.
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