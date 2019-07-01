«Обязаны отправить в течение десяти суток»: Мамаев и Кокорин ожидают этапирования в колонию

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапируют в колонию в ближайшие выходные. Об этом заявил адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. Его подопечный признался, что будет скучать по сокамерникам. Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что его клуб готов подписать контракт с обоими игроками после их выхода на свободу.

«Дольше задерживать не имеют права»

Пребывание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в следственном изоляторе «Бутырка» подходит к концу. Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов сообщил, что все осуждённые по делу о нападении на чиновников Дениса Пака, Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в ближайшие выходные будут отправлены в колонию.

«Сегодня в следственный изолятор должен поступить апелляционный приговор. Как только это произойдёт, будет решаться вопрос с этапированием. Обычно оно проходит в выходные. Не знаю, каким образом оно будет осуществляться. Может, на поезде, может, иным видом транспорта. Но в любом случае все обстоятельства этого процесса всегда сохраняются в тайне и информация доводится только по факту поступления», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Слова адвоката подтвердила и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

«Доставка приговора обычно занимает один-два рабочих дня, логично предположить, что его уже привезли. В течение десяти суток их обязаны отправить в колонию. Дольше задерживать уже не имеют права», — сообщила правозащитник «Спорт-Экспрессу».

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На данный момент с уверенностью можно говорить о том, что все четверо попадут в одну колонию, расположенную в пределах Золотого кольца. Братья Кокорины были приговорены к полутора годам, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам заключения общего режима.

Кроме того, Бушманов рассказал, какие действия намерен предпринять в ближайшем будущем для облегчения участи своего клиента. После получения апелляционного приговора он отметил, что в корне не согласен с ним, так как ни один из доводов защиты не был опровергнут.

«Это вообще незаконный, необоснованный судебный акт, который, я полагаю, рано или поздно будет отменён вышестоящей инстанцией. В ближайшее время я подам кассационную жалобу и рассчитываю, что вышестоящая инстанция примет правильное, справедливое, а самое главное, законное решение», — добавил адвокат.

«Тюрьма ничему не научила»

Футболисты, находящиеся в СИЗО с октября прошлого года, ожидают этапирования ещё и потому, что в новом месте заключения у них будет возможность работать и заниматься спортом. Так, Мамаев заявил, что он готов провести в колонии футбольный матч по примеру того, который состоялся в «Бутырке» в середине февраля.

«Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осуждённых, если позволят. Я бы там современный тренажёрный зал для них сделал. Можно спортивный кружок создать. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии», — цитирует полузащитника «Московский комсомолец».

Кроме того, преимуществом колонии является и то, что, находясь там, осуждённый имеет право выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, на что и рассчитывает футболист.

«Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — добавил Мамаев.

В свою очередь, Кокорин признался, что после того, как стало известно о переводе в колонию, его настроение значительно улучшилось, так как в их будущем появилась некая определённость.

«Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — сказал нападающий.

Кроме того, он выразил удовлетворение результатами последнего обследования, которое не выявило серьёзных последствий травмы колена. Кокорин получил повреждение связок в марте 2018 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

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«Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, делали МРТ, потом процедуры с применением магнитов, электродов. Всем этим занимались самые лучшие врачи. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить из-за ноги после освобождения», — заключил Кокорин.

Судьба футболистов по-прежнему беспокоит болельщиков и коллег по цеху. При этом если на протяжении всего процесса «Зенит» оказывал поддержку своему игроку, в том числе направляя в суд ходатайства о смягчении наказания и положительные характеристики, то со стороны руководства «Краснодара» подобных действий не последовало. Более того, в клубе рассчитывают в ближайшее время разорвать с ним действующий контракт. Первое заседание Российского футбольного союза (РФС), на котором будет обсуждаться данный вопрос, состоится уже в июле.

1 июля истекла договорённость Кокорина с сине-бело-голубыми, в связи с чем его спортивное будущее также остаётся туманным. При этом генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров предложил нападающему и полузащитнику после освобождения присоединиться к его коллективу по примеру экс-полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в их возрасте не дрался, не выпивал? У каждого бывает, но не у всех проходит», — подчеркнул функционер.