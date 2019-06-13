«Надеялись, что скостят»: Мосгорсуд оставил сроки заключения Кокорина и Мамаева без изменений

В Мосгорсуде 13 июня состоялось рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и представление прокурора по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. После него адвокаты футболистов прокомментировали решение, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения, но небольшими изменениями в части квалификации действий. RT вёл прямую трансляцию.