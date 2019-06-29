В «Ахмате» готовы принять Кокорина и Мамаева

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб готов предложить контракты полузащитнику Павлу Мамаеву и нападающему Александру Кокорину.
В «Ахмате» готовы принять Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее стало известно, что Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию.

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