Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Короткая ссылка
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приняла решение отправить всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.

«Директором Службы принято решение направить всех четверых осуждённых в одну колонию, если они сами не будут возражать», — сказал он.

Ранее Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.

Как отмечали в ФСИН, Кокорин и Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения, вероятно, будут этапированы в колонию поездом.

8 мая суд вынес приговор спортсменам. Он приговорил Кокорина и его брата к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить