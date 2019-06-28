Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приняла решение отправить всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.

«Директором Службы принято решение направить всех четверых осуждённых в одну колонию, если они сами не будут возражать», — сказал он.

Ранее Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.

Как отмечали в ФСИН, Кокорин и Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения, вероятно, будут этапированы в колонию поездом.

8 мая суд вынес приговор спортсменам. Он приговорил Кокорина и его брата к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.