В ФСИН сообщили, что Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Мороза.
В настоящее время неизвестно, будут ли Кокорин и Мамаев отбывать наказание в одной колонии. Спортсмены будут переведены из СИЗО в исправительное учреждение после того, как ФСИН получит документы, подтверждающие вступление вынесенного в их отношении приговора в законную силу.
Ранее сообщалось, что клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с Мамаевым.