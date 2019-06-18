В ФСИН сообщили, что Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, с большой долей вероятности будут этапированы из СИЗО в колонию железнодорожным транспортом.
В ФСИН сообщили, что Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Мороза.

В настоящее время неизвестно, будут ли Кокорин и Мамаев отбывать наказание в одной колонии. Спортсмены будут переведены из СИЗО в исправительное учреждение после того, как ФСИН получит документы, подтверждающие вступление вынесенного в их отношении приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с Мамаевым.

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