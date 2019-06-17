«Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» не отзывал заявление по разрыву контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Об этом сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов, слова которого передаёт Sport24.

Он отметил, что в организации уже ведут работу, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию.