В ФСИН рассказали, когда Кокорин и Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые в 18 и 17 месяцам тюремного заключения соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, будут переведены из СИЗО в колонию общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получит постановление Московского городского суда о вступлении вынесенного в отношении спортсменов приговора в законную силу.
В ФСИН рассказали, когда Кокорин и Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза.

По словам Мороза, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в одной из областей Центрального федерального округа.

Ранее адвокат прокомментировал предстоящий перевод Мамаева из СИЗО в колонию.

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