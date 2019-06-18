В ФСИН рассказали, когда Кокорин и Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые в 18 и 17 месяцам тюремного заключения соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, будут переведены из СИЗО в колонию общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получит постановление Московского городского суда о вступлении вынесенного в отношении спортсменов приговора в законную силу.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза. По словам Мороза, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в одной из областей Центрального федерального округа. Ранее адвокат прокомментировал предстоящий перевод Мамаева из СИЗО в колонию.