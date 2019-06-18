Адвокат рассказал о предстоящем переводе Мамаева из СИЗО в колонию

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о предстоящем переводе его подзащитного, а также других фигурантов дела из СИЗО в колонию.
Адвокат рассказал о предстоящем переводе Мамаева из СИЗО в колонию
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Вначале следующей недели постановление Мосгорсуда будет передано в СИЗО, после чего начнётся подготовка к последующему этапированию. Пока информации о том, куда и когда будут отправлены Мамаев и Кокорин, у меня нет», — рассказал Бушманов RT.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее Бушманов назвал предательством намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым.

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