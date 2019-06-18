Адвокат назвал предательством намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.

«Да, «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель», — рассказал Бушманов RT.

Он отметил, что, согласно Трудовому кодексу, клуб действительно может завершить рабочие отношения, при этом соблюдая все нормы и выплатив средства за оставшиеся дни отпуска и другие компенсации, прописанные законом.

«Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина (Сергея Галицкого. — RT). Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — добавил адвокат.

30-летний Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 года. В его активе 35 голов и 30 голевых передач в 146 матчах за клуб.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора.