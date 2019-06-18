ФСИН: Кокорин и Мамаев могут отбывать тюремное заключение в разных колониях

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В настоящее время неизвестно, будут ли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, отбывать наказание в одной колонии.
ФСИН: Кокорин и Мамаев могут отбывать тюремное заключение в разных колониях
  • © Агенство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Мороза.

По словам Мороза, учреждение, в котором Кокорину и Мамаеву предстоит отбывать тюремное заключение, будет определено после того, как ФСИН получит документы, подтверждающие вступление вынесенного в их отношении приговора в законную силу.

Ранее в ФСИН рассказали, когда Кокорин и Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию.

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