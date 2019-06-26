Кокорин будет отбывать срок в одной колонии с братом
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«Сейчас прошли судебные разбирательства, Александр в спокойном состоянии ждёт продолжения, осталось пять месяцев, потому он уже находится в спокойном состоянии. Также нас сегодня заверили, что прошение Кокорина об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует РИА Новости уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.
8 июня футболист и его младший брат был осуждены на полтора года колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года.
Ранее в «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде.