Кокорин будет отбывать срок в одной колонии с братом

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, Александр в спокойном состоянии ждёт продолжения, осталось пять месяцев, потому он уже находится в спокойном состоянии. Также нас сегодня заверили, что прошение Кокорина об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует РИА Новости уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

8 июня футболист и его младший брат был осуждены на полтора года колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года.

Ранее в «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде.