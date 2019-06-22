В «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде

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Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о будущем в команде нападающего Александра Кокорина.
В «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде
  • РИА Новости

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее сообщалось, что травматолог обследует Кокорина перед отправлением в колонию.

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