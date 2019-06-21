Травматолог обследует Кокорина перед отправлением в колонию

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что футболист Александр Кокорин перед отправлением в колонию общего режима пройдёт обследование у травматолога.
Травматолог обследует Кокорина перед отправлением в колонию
  • РИА Новости

«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу... Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры», — цитирует Потяеву РИА Новости.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее сообщалось, что пропал стул, которым Кокорин нанёс удар Паку.

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