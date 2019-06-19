СМИ: пропал стул, которым Кокорин нанёс удар Паку

Исчез стул, которым орудовал нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время потасовки в московской кофейне, когда пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака во время инцидента в кафе «Кофемания», пропал во время следственных мероприятий. По решению суда предмет мебели был признан орудием преступления и подлежал уничтожению.

8 мая Пресненский районный суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в серии потасовок в центре Москвы.

Ранее Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию.