Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», — уточнил он.

По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит российскому законодательству.

Ранее во ФСИН России сообщили, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения, с большой долей вероятности будут этапированы из СИЗО в колонию железнодорожным транспортом.