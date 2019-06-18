Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», — уточнил он.
По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит российскому законодательству.
Ранее во ФСИН России сообщили, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения, с большой долей вероятности будут этапированы из СИЗО в колонию железнодорожным транспортом.