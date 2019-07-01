Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Осуждённый футболист Александр Кокорин рассказал, как пребывание в заключении повлияло на него.

«Чему тюрьма научила? Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — приводит слова Кокорина mk.ru.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее стало известно, что Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию.