Мать Кокорина пообещала навещать сына в колонии

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Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина, пообещала навещать сыновей в колонии.
Мать Кокорина пообещала навещать сына в колонии
  • РИА Новости

«Как точно узнаем, где будут отбывать наказания, то, конечно, будем навещать», — цитирует Светлану Кокорину Sport24.

Она добавила, что ей пока ничего не известно об их месте заключения.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

Ранее жена Мамаева призналась, что ей ничего не известно об этапировании мужа.

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