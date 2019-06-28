Суд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Кокорину и Мамаеву
- РИА Новости
По словам пресс-секретаря суда Лелы Кокаи, которые передаёт РИА Новости, распоряжения об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора от 13 июня 2019 было передано в СИЗО, где содержатся осуждённые игроки.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Ранее стало известно, что Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию.