Жена Мамаева призналась, что ей ничего не известно об этапировании мужа

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Жена футболиста Павла Мамаева Алана призналась, что ей не приходило никаких сообщений об этапировании мужа в колонию.
Жена Мамаева призналась, что ей ничего не известно об этапировании мужа
  • РИА Новости

«Я даже почту не смотрела, а должно было прийти? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в интернете», — цитирует Алану Мамаеву телеканал «360».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

Ранее адвокат Мамаева заявил, что его клиент и Кокорин этапированы в колонию Белгорода.

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