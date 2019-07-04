Жена Мамаева призналась, что ей ничего не известно об этапировании мужа
- РИА Новости
«Я даже почту не смотрела, а должно было прийти? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в интернете», — цитирует Алану Мамаеву телеканал «360».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
Ранее адвокат Мамаева заявил, что его клиент и Кокорин этапированы в колонию Белгорода.