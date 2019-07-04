Адвокат Мамаева заявил, что его клиент и Кокорин этапированы в колонию Белгорода

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Александр Протасовцкий этапированы в колонию Белгорода.

«Ребята этапированы в исправительную колонию города Белгорода», — цитирует Бушманова ТАСС.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

Ранее адвокат Вячеслав Барик подтвердил информацию об этапировании Кокорина и Мамаева.