Адвокат подтвердил информацию об этапировании Кокорина и Мамаева

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию.

«Насколько мне известно, этапирование действительно началось. Но, по моей информации, этапировать будут всех, кроме Александра Протасовицкого, однако это идёт вразрез с официальной информацией ФСИН, поэтому утверждать что-то я не могу», — сказал Барик в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, куда отправили подсудимых и сколько по времени займёт процедура их доставки в место отбывания наказания.

«Согласно закону эта информация будет недоступна до того момента пока они не прибудут в колонию. Ждём когда кто-то из ребят выйдет по прибытию на связь, только тогда и узнаем, где они», — добавил Барик.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.