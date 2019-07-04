Адвокат подтвердил информацию об этапировании Кокорина и Мамаева

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Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию.
Адвокат подтвердил информацию об этапировании Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, этапирование действительно началось. Но, по моей информации, этапировать будут всех, кроме Александра Протасовицкого, однако это идёт вразрез с официальной информацией ФСИН, поэтому утверждать что-то я не могу», — сказал Барик в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, куда отправили подсудимых и сколько по времени займёт процедура их доставки в место отбывания наказания.

«Согласно закону эта информация будет недоступна до того момента пока они не прибудут в колонию. Ждём когда кто-то из ребят выйдет по прибытию на связь, только тогда и узнаем, где они», — добавил Барик.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

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