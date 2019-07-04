Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова.
Также в колонию этапированы Александр Кокорин и Александр Протасовицкий.
«Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания» — заявил Цыганков.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.