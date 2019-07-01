«Вы победите меня сегодня, а я вас — завтра»: бегунья Семеня выдвинула ультиматум IAAF

Бегунья Кастер Семеня не примет участия в сентябрьском чемпионате мира по лёгкой атлетике в том случае, если её не допустят до соревнований в беге на 800 м. Об этом заявила сама южноафриканка после победы на американском этапе Бриллиантовой лиги. Она подчеркнула, что намерена продолжить борьбу с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за право женщин с повышенным уровнем тестостерона выходить на старт наравне с остальными спортсменками. На её сторону встала двукратная призёрка первенств планеты Эджи Уилсон.

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня продолжает протестовать против новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), запрещающих спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона соревноваться наравне с остальными женщинами. Бегунья пригрозила отказом от участия в чемпионате мира, который состоится в сентябре в столице Катара Дохе, если ей не будет позволено выступить на её профильной дистанции в 800 м.

«Если не побегу в гонке на 800 м, то и вовсе не побегу на турнире. Моя цель — защитить свой титул. Поэтому если это произойдёт, то пусть так и будет. Я не собираюсь принимать участие ни в забеге на 1500 м, ни в каком бы то ни было ещё. Вместо этого просто возьму отпуск и вернусь через год», — приводит слова легкоатлетки Reuters.

Кроме того, она подчеркнула, что не намерена заканчивать карьеру, несмотря на сложившиеся обстоятельства. В её планах на ближайшее будущее — участие в летних Олимпиадах в Токио, Париже и Лос-Анджелесе.

Ранее Семеня была включена в предварительный состав сборной ЮАР на предстоящее первенство планеты. При этом сообщалось, что бегунья может выступить в забеге на 3000 м в том случае, если новое правило всё же вступит в силу.

Несмотря на то что в начале мая нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию южноафриканки на решение IAAF, спортсменка неоднократно заявляла, что не намерена принимать медикаменты, регулирующие уровень мужских гормонов в крови.

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На сторону Семени встала Федерация лёгкой атлетики ЮАР (ASA), подавшая апелляцию в Федеральный Верховный суд Швейцарии об отмене неоднозначного правила. Такое решение было принято в связи с тем, что данная инстанция, помимо прочего, может рассмотреть дело с точки зрения нарушения прав человека, на что и указывает сторона Семени. Кроме того, в Министерстве спорта страны заявили, что параллельно будет подано заявление в Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций (ООН).

В начале июня швейцарский суд приостановил действие правила, что дало южноафриканке возможность принимать участие в соревнованиях под эгидой IAAF. Уточнялось, что речь идёт лишь о её случае, однако её адвокат отметила, что данное решение создаст положительный прецедент и в будущем сможет помочь и остальным спортсменкам, столкнувшимся со схожей проблемой.

Семеня призналась, что многомесячные разбирательства негативно сказываются на её психологическом и физическом состоянии. При этом она подчеркнула, что намерена продолжать отстаивать свои права, даже если для этого ей придётся отказаться от участия в соревнованиях.

«Это словно юридическая битва. Как война. Я не сдамся. Вы победите меня сегодня, а я вас — завтра. Но я делаю это не только для себя. Я являюсь чемпионкой мира, которая достигла всего, чего когда-либо хотела. В конце концов, делаю это для тех, кто не может защитить себя сам», — добавила Семеня.

Накануне Семеня одержала свою вторую победу в официальных стартах после отклонения апелляции. В беге на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги, которая в эти дни проходит в США, она заняла первое место, опередив американок Эджи Уилсон и Раевин Роджерс, занявших второе и третье места соответственно. Результат южноафриканки составил 1 минуту 55,70 секунды.

Уилсон выразила надежду, что они вновь смогут встретиться на одной дорожке на соревнованиях в Дохе.

«Я уверена, что Семеня будет допущена до соревнований. По моему мнению, никому нельзя запрещать выступать на турнирах. Мне сложно судить о сопутствующих обстоятельствах, однако думаю, она должна заниматься тем, чем хочет», — приводит слова Уилсон NBC Sports.

Правило, в соответствии с которым женщины с уровнем тестостерона выше 5 нмоль/л должны снизить этот показатель или принимать участие в соревнованиях наравне с мужчинами, впервые было принято в 2018 году. В последующие месяцы CAS несколько раз приостанавливал его действие из-за исков Семени.

На сторону Семени встала Всемирная медицинская ассоциация (WMA). Её члены потребовали от IAAF отмены нововведения, которое, по их мнению, не только нарушает права человека, но и может нанести серьёзный вред организму легкоатлеток.

Семеня является действующей победительницей чемпионата мира 2017 года в беге на 800 м, а также двукратной олимпийской чемпионкой в той же дисциплине.