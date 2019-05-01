CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что южноафриканская бегунья имеет право в 30-дневный срок обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.

Семеня подала в арбитражный суд на решение IAAF ввести новое правило относительно недопуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем гормона тестостерона.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить