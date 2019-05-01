CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Отмечается, что южноафриканская бегунья имеет право в 30-дневный срок обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.
Семеня подала в арбитражный суд на решение IAAF ввести новое правило относительно недопуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем гормона тестостерона.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток.