Легкоатлетка Семеня заявила, что не собирается принимать гормональные препараты

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Южноафриканская спортсменка Кастер Семеня заявила, что не собирается принимать препараты для снижения уровня тестостерона, чтобы соответствовать новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Легкоатлетка Семеня заявила, что не собирается принимать гормональные препараты
  • Reuters
  • © Ibraheem Al Omari

«Ну уж нет», — заявила спортсменка в ответ на вопрос, собирается ли она принимать препараты для снижения уровня тестостерона.

Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня выступила категорически против новых правил об ограничении уровня тестостерона в организме легкоатлеток, которые имеют повышенный уровень данного гормона. 1 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил её иск к IAAF. Новые правила должны вступить в силу 8 мая и будут обязательными для допуска к следующему чемпионату мира.

Ранее легкоатлетка Семеня рассказала, как относится к решению IAAF о спортсменках с высоким уровнем тестостерона.

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