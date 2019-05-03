Легкоатлетка Семеня рассказала, как относится к решению IAAF о спортсменках с высоким уровнем тестостерона

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Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что привыкла искать выход из любой ситуации и для неё не существует ничего невозможного.
Легкоатлетка Семеня рассказала, как относится к решению IAAF о спортсменках с высоким уровнем тестостерона
  • Reuters

«Одно из моих твёрдых убеждений заключается в том, что из любой ситуации всегда существует выход. Потому, если передо мной ставят стену, я прыгаю через неё. Я буду продолжать наслаждаться своей жизнью и проживать её, продолжать тренироваться и бегать. Для меня не существует такого понятия, как «невозможно», — приводит слова спортсменки The Mirror.

С 8 мая вступают в силу новые правила по допуску легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови к соревнованиям по бегу. К данной категории спортсменок относится и Семеня. Легкоатлетка будет вынуждена принимать препараты для снижения уровня тестостерона в крови.

Ранее сообщалось, что Семеня выиграла забег на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги.

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