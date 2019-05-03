Семеня выиграла забег на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги

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Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня пришла первой в забеге на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги в катарской Дохе.
Семеня выиграла забег на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги
  • Reuters

Семеня преодолела дистанцию за 1:54,98. Второй пришла к финишу Франсина Нийонсаба из Бурунди, замкнула тройку призёров американка Эджи Уилсон.

Весной этого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заявила, что спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона, в число которых входит Кастер Семеня, необходимо снизить уровень гормона до женского, прежде чем они снова будут соревноваться на международном уровне. Спортсменка подавала апелляцию в арбитражный суд, который отклонил её 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF.

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