Семеня выиграла забег на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги
- Reuters
Семеня преодолела дистанцию за 1:54,98. Второй пришла к финишу Франсина Нийонсаба из Бурунди, замкнула тройку призёров американка Эджи Уилсон.
Весной этого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заявила, что спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона, в число которых входит Кастер Семеня, необходимо снизить уровень гормона до женского, прежде чем они снова будут соревноваться на международном уровне. Спортсменка подавала апелляцию в арбитражный суд, который отклонил её 1 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF.